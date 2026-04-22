Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Васил Терзиев ще строи панорамна площадка на Копитото

Кметът подписа меморандум със земеделския министър Иван Христанов за облагородяване на Витоша

22 Апр. 2026
Виртуална визуализация на бъдещото съоръжение на Копитото.
Столичната община ще финансира проект на Природен парк "Витоша" за изграждането на панорамна площадка в местността Копитото. Това е едно от местата в планината с най-красива панорама към София. Целта е Копитото да се превърне в модерно и достъпно пространство, което да е "споделеният прозорец" на софиянци към техния град, подчерта кметът Васил Терзиев.

Проектът за изграждане на панорамна площадка на мястото, на което към момента стърчат железата от спрения преди години Княжевски лифт, е от 2020 г. Тогава проектът участва в програмата "София решава", с която се разпределяха общински средства след гласуване от гражданите. Площадката на Копитото обаче не събра достатъчно гласове, припомня Mediapool. Миналата година тя беше включена във "Визия за Витоша", представена от Васил Терзиев, но проектът така и не беше задвижен.

В сряда кметът обяви, че общината започва съвместна работа с Министерството на земеделието и храните за построяването на площадката. Природният парк "Витоша", който отговаря и за туристическата инфраструктура в планината, е под опеката на ведомството. Терзиев и служебният земеделски министър Иван Христанов подписаха меморандум за обща работа по проблемите на парка и обновяването на туристическата инфраструктура. Това се случва в последните дни на управлението на служебния кабинет и не е ясно дали следващата власт ще реши да изпълнява меморандума.

Ключов проект в споразумението е изграждането на панорамната площадка в местността "Копитото". Тя е проектирана от експертите на Дирекция "Природен парк "Витоша", а Столична община ще поеме нейното финансиране и реализация. Инициативата е част от програмата на Терзиев "Визия за Витоша", която си поставя за цел планината да се превърне в мястото, където софиянци могат да прекарват пълноценно време сред природата. 

Меморандумът очертава още няколко приоритета за подобряване на пешеходната достъпност и образователната среда на територията на Витоша. "Пътеки на гражданите" е програма, чрез която се възстановяват пешеходните маршрути. Тя включва ремонт на дървените мостчета и парапети, обновяване на заслоните, почистване и възстановяване на планинските чешми. База "Бели брези" пък трябва да се превърне в класна стая на открито, където децата на София да откриват магията на планината чрез приключения и учене сред природата. 

"Витоша е най-близкото място до природата за жителите и гостите на София и наш дълг е да не я оставяме в това състояние", заяви Васил Терзиев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Витоша, Копитото

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа