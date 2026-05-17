Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Потвърдено е - мечка е убила човек на Витоша

Днес, 15:05

Потвърдено е, че мечка е убила мъж край хижа "Рударци" на Витоша, съобщи БНТ. Приключила е аутопсията, в която консултация е направил и експерт по едър дивеч - следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа. Данните за следите от дивите животни са дадени на разследващите от съдебния лекар и експерта-консултант.

Тялото на 35-годишен мъж бе открито до хижа "Рудничар" на Витоша преди два дни. Човекът е бил нападнат от мечка на бетонен път над хижа "Офелиите". Тялото на мъжа бе открито обезобразено, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип само е констатирал смъртта. Образувано бе досъдебно производство, допълни БНТ

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Витоша, мечка

Още новини по темата

Мъж загина при нападение от животни на Витоша
16 Май 2026

Васил Терзиев ще строи панорамна площадка на Копитото
22 Апр. 2026

Днес отварят ски пистата "Витошко лале"
15 Яну. 2026

София затвори пътищата към Витоша
04 Яну. 2026

Има лавинна опасност и заледявания на Витоша
01 Яну. 2026

Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в Драгалевци
27 Дек. 2025

Туристи по анцуг и маратонки бедстваха в снега на Витоша
26 Дек. 2025

Мечка край Левски, а на варненски плаж се окъпаха диви прасета
25 Септ. 2025

Българският опит неуспешно пробва радио срещу мечки
09 Септ. 2025

Мечка с мече е нападнала мъж в Девинско
25 Авг. 2025

Мечка нападна овчар във Фъгърашките планини в Румъния
14 Юли 2025

Мечка уби моторист в Румъния
04 Юли 2025

Шефовете на транспорта в София блокират купуването на автобуси за Витоша
24 Яну. 2025

Пак драма с автобусите на Витоша - туристи не могат да се приберат
19 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса