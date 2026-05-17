Потвърдено е - мечка е убила човек на Витоша

Потвърдено е, че мечка е убила мъж край хижа "Рударци" на Витоша, съобщи БНТ. Приключила е аутопсията, в която консултация е направил и експерт по едър дивеч - следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа. Данните за следите от дивите животни са дадени на разследващите от съдебния лекар и експерта-консултант.

Тялото на 35-годишен мъж бе открито до хижа "Рудничар" на Витоша преди два дни. Човекът е бил нападнат от мечка на бетонен път над хижа "Офелиите". Тялото на мъжа бе открито обезобразено, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип само е констатирал смъртта. Образувано бе досъдебно производство, допълни БНТ