Мечка с мече е нападнала мъж в Девинско

Днес, 11:47
Вероятно мечката е нападнала мъжа, понеже е била с мечето си
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, каза за БТА кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" - Девин. 

 Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората.

"Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала", допълни Иванов. Той посочи, че мъжът няма сериозни наранявания, но има дълбока рана на ръката.

Според кмета на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани, само ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети.

Директорът на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Смолян Екатерина Гаджева каза, че нито в инспекцията, нито в Държавното горско стопанство в Михалково, нито на спешния телефон 112 е получаван сигнал за нападнат от мечка човек. В РИОСВ са научили тази сутрин от социалните мрежи.

