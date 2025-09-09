Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българският опит неуспешно пробва радио срещу мечки

И електропастир не помагал, звярът копае под него

Днес, 13:57
Звяр, няма оправия.
Звяр, няма оправия.

Български стопани изпробват радио и други интересни пособия срещу мечки - безуспешно обаче. Това става ясно от репортаж на БНТ за атакувани кошери из Казанлъшко.

Случаите са през последния месец от село Ясеново и град Шипка. "Имам пчелин, тотално разбит. Вече трета седмица мечката слиза, не е само една. Имаме електропастир, пускаме радио вечер, имаме соларни лампи, които светят - мечката не се притеснява от нищо", обясни Начо Иванов, един от засегнатите стопани. Нищо не помагало. Например звярът преодолявал електропастира, копаейки под него. Въобще... - неволя.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мечки, мечка

Още новини по темата

Мечка с мече е нападнала мъж в Девинско
25 Авг. 2025

Мечка нападна овчар в Фъгърашките планини в Румъния
14 Юли 2025

Мечка уби моторист в Румъния
04 Юли 2025

Мечка от Белица спа цели 5 месеца и половина
14 Апр. 2025

В Словакия ще отстрелят 350 мечки, след като бе разкъсан мъж
02 Апр. 2025

Три спасени мечета се върнаха на свобода в Рила
14 Май 2024

Рядко явление: мечка с четири мечета броди над Чепеларе
18 Юли 2023

Габровската мечка бе изведена в Балкана
19 Май 2023

86-годишната ББ скочи в защита на 3000 лисици
19 Авг. 2021

Как да съставим кабинет в 7 стъпки
29 Юли 2021

Борисов се снима с мечката, купи ѝ бърлога в Барселона
09 Юли 2021

Мечка с две мечета бе заснета на пътя към Рилския манастир
23 Май 2020

Горски дежурят в гимназия в Габрово заради сигнал за мечка
03 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар