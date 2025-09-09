Българският опит неуспешно пробва радио срещу мечки

Български стопани изпробват радио и други интересни пособия срещу мечки - безуспешно обаче. Това става ясно от репортаж на БНТ за атакувани кошери из Казанлъшко.

Случаите са през последния месец от село Ясеново и град Шипка. "Имам пчелин, тотално разбит. Вече трета седмица мечката слиза, не е само една. Имаме електропастир, пускаме радио вечер, имаме соларни лампи, които светят - мечката не се притеснява от нищо", обясни Начо Иванов, един от засегнатите стопани. Нищо не помагало. Например звярът преодолявал електропастира, копаейки под него. Въобще... - неволя.