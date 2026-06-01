Природозащитници искат природата да "съди" своите замърсители

Трябва ли на едно езеро да бъде позволено да наеме адвокат и да съди компания, която го замърсява? Звучи малко вероятно, но именно това е целта на група европейски природозащитници.

Петиция на Европейската гражданска инициатива призовава Европейския съюз да изготви законодателство, което да позволи на замърсените реки или обезлесените горски масиви да "съдят" своите замърсители, давайки на природата законни права, подобни на тези на фирма или компания, пише "Политико".

Ако поддръжниците на петицията съберат повече от един милион подписа в поне седем държави от ЕС, Европейската комисия трябва да разгледа предложението. "Опитваме се да подканим хората да помислят за бъдеще, в което не унищожаваме природата, а работим заедно с нея", казва организаторът на петицията Еманюел Шлихтер.

ЕС се мобилизира срещу унищожаването на природата по време на годините на Зелената сделка от 2019 до 2024 г., но различните приоритети през втория мандат на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен промениха това. В опит да разчисти пътя за нови индустриални проекти, по-рано този месец страните от ЕС обсъдиха предложение за разхлабване на правилата, забраняващи на компаниите да унищожават защитени видове. Това прави Брюксел все по-враждебна среда за инициативи като тази на Шлихтер. Но това, твърди той, само подчертава неотложността на неговата мисия.

Петицията е част от глобално движение, което се стреми да предостави основни законови права на природата, за да я защити от обезлесяване, унищожаване на биоразнообразието, замърсяване с химикали и изменение на климата. Шлихтер и неговите съорганизатори се надяват да надградят испански закон от 2022 г., който даде на лагуна в югоизточния регион Мурсия правото да съществува като екосистема и да се развива естествено.