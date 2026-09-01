Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Август се оказа четвъртият най-горещ месец от 1930 г. насам

Днес, 09:05
Вчера изтече един от най-сухите месеци август в България изобщо.
Илияна Кирилова
Вчера изтече един от най-сухите месеци август в България изобщо.

Август 2026 г. в България е сред най-топлите и сухи месеци август изобщо, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това е бил четвъртият най-топъл месец август от 1930 г. насам, след рекордните 2024, 2010 и 1950 г. Средната месечна температура на въздуха е била с около градус и половина по-висока от тази през август 2025 г. По отношение на валежите месецът е бил най-сухият от 1988 г. насам и един от най-сухите месеци август до момента.

Най-високата измерена температура е била 40.5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. Най-ниската минимална температура в населено място е била 4.5 градуса в Самоков на 16 август, а най-ниската температура, измерена на планински връх е била 0 градуса на Мусала на 15 август. В София най-високата измерена температура е 35.6 градуса на 21 август, а най-ниската - 11,9 градуса на 16 август. 

Средните месечни температури са били между 20 и 28 градуса по Целзий в станциите на НИМХ в населените места. Те имат отклонение от месечната норма между минус 1,4 и плюс 3,4 градуса.

Месечните суми на валежите са между 0% (село Борима, обл. Ловеч) и 87% (връх Рожен) от климатичната норма. Най-обилни и масови валежни количества са измерени на 25 август, когато е отчетено и най-голямото 24-часово количество – 59.0 мм в с. Сестримо, обл. Пазарджик.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

климат, горещини

Още новини по темата

Октомври е бил най-дъждовният от 1930 г. насам
03 Ноем. 2025

Днес са измерени 40 градуса в Русе и 39 в Силистра
07 Юли 2025

Обилен дъжд в Италия и сняг в Швейцария доведоха до жертви
18 Апр. 2025

Лято 2024 се оказа най-горещото от началото на XXI век
06 Септ. 2024

Докато BG Alert мълчи, в Европа се предупреждава дори за влажност
21 Юли 2024

Температурите в страната днес ще достигнат 43 градуса
17 Юли 2024

Безгрижието за климата вече се смята за удар по правата на човека
09 Апр. 2024

Февруари е 9-ият пореден месец с рекордни горещини
07 Март 2024

2023 г. е била най-топлата година у нас от 93 г. насам
06 Яну. 2024

Европа е засегната от екстремни студове, урагани и наводнения
04 Яну. 2024

Ще се увеличават бурите и едрите градушки, а есента ще е все по-топла
24 Ноем. 2023

Август е бил сред най-горещите в последните 70 г. у нас
01 Септ. 2023

Горещините са непоносими от САЩ през Европа до Япония
15 Юли 2023

Опасни жеги задушават половин България и днес
14 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ