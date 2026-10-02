“Умните тоалетни” излизат на мода

В Китай и САЩ въведоха „умни тоалетни“ с ограничено време за ползване.
Местните власти в Ню Йорк похарчиха 4 милиона долара за инсталирането на „умни“ обществени тоалетни, оборудвани с нестандартна система, която подтиква потребителите да не се бавят излишно.
За да влязат в кабината, те трябва да сканират QR код. 5 минути след влизането релаксиращата музика спира. На осмата минута вграден високоговорител предупреждава, че вратите скоро ще се отворят, и започва обратно броене. На 10 десетата минута светлините започват да мигат, а вратите се отварят автоматично. Ако потребителят все още не е излязъл, се вика охрана.
След това потребителите могат да оценят тоалетната чрез специално мобилно приложение.
We tried to use a newly installed @NYCMayor public bathroom. It was very clean and easy to use! 🚽👍👍 pic.twitter.com/GSXW1rA0A4— Hiroko Furukawa (@sakayanyc) 1 октомври 2026 г.
17-те високотехнологични тоалетни, изградени и поддържани от компанията Throne, разполагат с 21 сензора за засичане на замърсявания, изискващи почистване и използват система за проследяване, която позволява налагането на забрана за ползване на потребители, оставили помещението в лошо състояние. Тъй като не се нуждаят от свързване към електрическата мрежа, водопровода или канализацията, модулите могат да бъдат разположени на всяко обществено място и премествани при необходимост.
Тоалетните Throne – които вече функционират и в няколко други американски града – представляват опит за намиране на решение от 21-ви век за проблем, съществуващ от поколения. Още от появата си обществените тоалетни са обект на периодично орязване на финансирането, затваряне и умишлено оставяне в лошо състояние, което лишава американците, намиращи се извън дома си, от подходящи възможности да ползват тоалетна. В книгата „Само за клиенти: Обществените тоалетни и формирането на американското неравенство“ (For Customers Only: Public Bathrooms and the Making of American Inequality) – нов исторически труд, посветен на обществените тоалетни – Брайънт Саймън, професор в университета „Темпъл“, пише: „Много по-лесно е да се намерят описания на обществени тоалетни от миналото, отколкото да се открие реално съществуваща обществена тоалетна днес.“
Преди това “умни тоалетни” се появиха в Китай. Усъвършенстваната автоматизирана тоалетна система е способна сама да се почиства, дезинфекцира и опакова, с цел повишаване на хигиенните стандарти и свеждане до минимум на нуждата от ръчна намеса. Тази иновация е част от по-мащабните усилия на Китай за автоматизиране на ежедневните дейности и превръщане на неудобните или сложни процеси в по-бързи и удобни за потребителите решения, като акцентът е върху подобряването на качеството на живот чрез „умни“ технологии.
CHINA Unveils Smart Toilet That Cleans and Wraps Itself— China Now (@ChinaNow24) 1 октомври 2026 г.
CHINA has developed an advanced automated toilet system capable of cleaning, disinfecting, and wrapping itself automatically, aiming to improve hygiene standards while minimizing manual intervention.
The innovation… pic.twitter.com/ahd76uvFLb