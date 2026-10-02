“Умните тоалетни” излизат на мода

В Китай и САЩ въведоха „умни тоалетни“ с ограничено време за ползване.

Местните власти в Ню Йорк похарчиха 4 милиона долара за инсталирането на „умни“ обществени тоалетни, оборудвани с нестандартна система, която подтиква потребителите да не се бавят излишно.

За да влязат в кабината, те трябва да сканират QR код. 5 минути след влизането релаксиращата музика спира. На осмата минута вграден високоговорител предупреждава, че вратите скоро ще се отворят, и започва обратно броене. На 10 десетата минута светлините започват да мигат, а вратите се отварят автоматично. Ако потребителят все още не е излязъл, се вика охрана.

След това потребителите могат да оценят тоалетната чрез специално мобилно приложение.

We tried to use a newly installed @NYCMayor public bathroom. It was very clean and easy to use! 🚽👍👍 pic.twitter.com/GSXW1rA0A4 — Hiroko Furukawa (@sakayanyc) 1 октомври 2026 г.

17-те високотехнологични тоалетни, изградени и поддържани от компанията Throne, разполагат с 21 сензора за засичане на замърсявания, изискващи почистване и използват система за проследяване, която позволява налагането на забрана за ползване на потребители, оставили помещението в лошо състояние. Тъй като не се нуждаят от свързване към електрическата мрежа, водопровода или канализацията, модулите могат да бъдат разположени на всяко обществено място и премествани при необходимост.

Тоалетните Throne – които вече функционират и в няколко други американски града – представляват опит за намиране на решение от 21-ви век за проблем, съществуващ от поколения. Още от появата си обществените тоалетни са обект на периодично орязване на финансирането, затваряне и умишлено оставяне в лошо състояние, което лишава американците, намиращи се извън дома си, от подходящи възможности да ползват тоалетна. В книгата „Само за клиенти: Обществените тоалетни и формирането на американското неравенство“ (For Customers Only: Public Bathrooms and the Making of American Inequality) – нов исторически труд, посветен на обществените тоалетни – Брайънт Саймън, професор в университета „Темпъл“, пише: „Много по-лесно е да се намерят описания на обществени тоалетни от миналото, отколкото да се открие реално съществуваща обществена тоалетна днес.“

Преди това “умни тоалетни” се появиха в Китай. Усъвършенстваната автоматизирана тоалетна система е способна сама да се почиства, дезинфекцира и опакова, с цел повишаване на хигиенните стандарти и свеждане до минимум на нуждата от ръчна намеса. Тази иновация е част от по-мащабните усилия на Китай за автоматизиране на ежедневните дейности и превръщане на неудобните или сложни процеси в по-бързи и удобни за потребителите решения, като акцентът е върху подобряването на качеството на живот чрез „умни“ технологии.