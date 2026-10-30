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Зоологическата градина в София обяви безсрочен протест

Днес, 13:56
Грижите за над 240 вида диви животни изискват специализирана подготовка и са свързани с рискове за здравето и живота.
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Грижите за над 240 вида диви животни изискват специализирана подготовка и са свързани с рискове за здравето и живота.

Работещите в Столичния зоопарк обявиха безсрочен протест заради ниските възнаграждения и условията на труд, предава сайтът news.bg. Първата протестна акция ще се проведе на 31 октомври от 12:30 до 13:00 ч. пред централния вход на зоологическата градина, става ясно от декларация на служителите, подписана от Анелия Иванова, председател на НФЗГС към КТ "Подкрепа".

Служителите настояват Столична община да увеличи фонда за работна заплата с 50% през 2027 г. и с още 20% през 2028 г.

В декларацията до кмета Васил Терзиев и Столичния общински съвет се посочва, че голяма част от работещите получават възнаграждения, близки до минималните за страната. Според служителите това води до текучество и загуба на квалифицирани кадри, въпреки че грижите за над 240 вида диви животни изискват специализирана подготовка и са свързани с рискове за здравето и живота. Работещите предупреждават, че недостигът на персонал затруднява изпълнението на програмата за развитие на зоопарка до 2035 г., която предвижда модернизация и разширяване на природозащитните дейности.

 

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