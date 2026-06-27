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"Скитащият" жираф най-после бе намерен

Грейси била на 6,4 км южно от ранчото, сгушена сред храсти на спартански терен

27 Юни 2026
За намирането на скитащия жираф Грейси бе обявена награда от 5000 долара.
Фейсбук
За намирането на скитащия жираф Грейси бе обявена награда от 5000 долара.

Жирафът, избягал от частно стопанство за диви животни в Тексас и изчезнал за 2 седмици, бе открит невредим в петък - на няколко мили от мястото, откъдето е избягал, съобщиха властите, цитирани от "Гардиън".

Издирването от въздуха в крайна сметка позволи да се установи местонахождението на Грейси - "скитащия жираф", както я нарекоха, заяви Нейтън Джонсън, шериф на окръг Риъл, в публикация във Facebook, оповестяваща успешния край на операцията по издирването на животното.

Публикацията на Джонсън сложи край на история, започнала на 12 юни, когато Грейси излезе от заграждението си в ранчото Cedar Hollow Ranch край Лийки - градче с около 700 жители, разположено на два часа път с кола западно от Сан Антонио. Грейси, която е на 3 или 4 години, е изчезнала, след като се е хранила на хълм. След това е тръгнала към неоградена зона от другата страна на 2,4-метрова порта и е напуснала ранчото.

Новината за мрежест жираф - вид, естествено обитаващ няколко държави в Източна Африка - който по някакъв начин е успял да изчезне в хълмистия район на Тексас, се разпространи бързо в интернет. Службата на шериф Джонсън дори отправи призив към гражданите да оглеждат района за Грейси, като изброи отличителните ѝ белези, за да не бъде сбъркана с други животни в околността.

Вик Джоунс, управителят на ранчото, обяви награда от 5000 долара за информация, която би могла да свърже мястото с Грейси - и нае хеликоптери и дронове, за да подпомогне издирването на жирафа, съобщи филиалът на CBS News в Сан Антонио, KENS. Надеждите на търсачите се оказаха напразни късно във вторник, когато уебсайтът на филиала на NBC в Сан Антонио, WOAI, публикува статия, че Грейси е била намерена невредима. Информацията се оказа грешна. 

В петък сутринта Джонсън информира общността си, че усилията за въздушно търсене от Джоунс и Джеф Хил от Concho Aviation са се отплатили с откриването на Грейси. Жирафът е бил на около 6,4 км южно от ранчото, каза Джонсън, който прикачи снимки отгоре на Грейси, сгушена сред храсти на спартански терен. "Г-н Джоунс се е свързал с ветеринарния си лекар и сформира екип, за да залови Грейси безопасно и да я върне у дома", се казва в публикацията на Джонсън.

 

 

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Ключови думи:

жираф, изгубен

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