"Скитащият" жираф най-после бе намерен

Жирафът, избягал от частно стопанство за диви животни в Тексас и изчезнал за 2 седмици, бе открит невредим в петък - на няколко мили от мястото, откъдето е избягал, съобщиха властите, цитирани от "Гардиън".

Издирването от въздуха в крайна сметка позволи да се установи местонахождението на Грейси - "скитащия жираф", както я нарекоха, заяви Нейтън Джонсън, шериф на окръг Риъл, в публикация във Facebook, оповестяваща успешния край на операцията по издирването на животното.

Публикацията на Джонсън сложи край на история, започнала на 12 юни, когато Грейси излезе от заграждението си в ранчото Cedar Hollow Ranch край Лийки - градче с около 700 жители, разположено на два часа път с кола западно от Сан Антонио. Грейси, която е на 3 или 4 години, е изчезнала, след като се е хранила на хълм. След това е тръгнала към неоградена зона от другата страна на 2,4-метрова порта и е напуснала ранчото.

Новината за мрежест жираф - вид, естествено обитаващ няколко държави в Източна Африка - който по някакъв начин е успял да изчезне в хълмистия район на Тексас, се разпространи бързо в интернет. Службата на шериф Джонсън дори отправи призив към гражданите да оглеждат района за Грейси, като изброи отличителните ѝ белези, за да не бъде сбъркана с други животни в околността.

Вик Джоунс, управителят на ранчото, обяви награда от 5000 долара за информация, която би могла да свърже мястото с Грейси - и нае хеликоптери и дронове, за да подпомогне издирването на жирафа, съобщи филиалът на CBS News в Сан Антонио, KENS. Надеждите на търсачите се оказаха напразни късно във вторник, когато уебсайтът на филиала на NBC в Сан Антонио, WOAI, публикува статия, че Грейси е била намерена невредима. Информацията се оказа грешна.

В петък сутринта Джонсън информира общността си, че усилията за въздушно търсене от Джоунс и Джеф Хил от Concho Aviation са се отплатили с откриването на Грейси. Жирафът е бил на около 6,4 км южно от ранчото, каза Джонсън, който прикачи снимки отгоре на Грейси, сгушена сред храсти на спартански терен. "Г-н Джоунс се е свързал с ветеринарния си лекар и сформира екип, за да залови Грейси безопасно и да я върне у дома", се казва в публикацията на Джонсън.