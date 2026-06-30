Франция прави светлинно шоу на Статуята на свободата в Ню Йорк

Франция ще организира мащабно светлинно шоу върху Статуята на свободата по случай 250-годишнината от създаването на Съединените щати, съобщи френското консулство, предаде БГНЕС.

Определено като „монументално художествено произведение“, светлинното шоу ще бъде заснето предварително и излъчено от телевизионната мрежа Ей Би Си в началото на 25-часовата ѝ програма, посветена на Деня на независимостта на 4 юли.

„Статуята на свободата ще бъде представена пред публиката по начин, по който никога досега не е била виждана – чрез сценична постановка, която ще подчертае нейната символична и емоционална сила“, посочват от френското консулство.

„Нашето приятелство продължава вече 250 години. То остава много силно и дълбоко, затова искахме да направим нещо наистина значимо“, заяви пред АФП генералният консул на Франция в Ню Йорк Седрик Фуриско.

Статуята на свободата в нюйоркското пристанище е подарена от Франция на Съединените щати през 1886 г. и днес е един от най-разпознаваемите символи на страната.

По повод годишнината Франция изпрати през юни в САЩ и своята авиационна акробатична група „Патрул дьо Франс“. На 9 юни осем самолета „Алфа Джет“ прелетяха над Манхатън, оставяйки в небето цветовете на френския трикольор над Статуята на свободата.