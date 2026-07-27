Музеят на Джордж Лукас ще покаже невиждани експонати от "Междузвездни войни"

Музеят на наративното изкуство "Лукас", основан от легендарния създател на "Междузвездни войни" Джордж Лукас и съпругата му, ще представи невиждани досега предмети от култовата научнофантастична поредица след откриването си по-късно тази година, съобщава БГНЕС, като цитира АФП.

"Ние сме домът на архивите на Лукас и на производствените материали на Lucasfilm. Затова ще имаме изложба за "Междузвездни войни", която включва специални експонати, показвани за първи път", заяви кураторът на музея Райън Линкоф.

В музея ще бъдат изложени над 1300 предмета в 33 галерии с обща площ над 9200 квадратни метра. Футуристично проектираната сграда ще отвори врати на 22 септември.

Проектът, ръководен от Джордж Лукас и съпругата му Мелъди Хобсън, ще представи част от огромната колекция, която режисьорът е събирал в продължение на десетилетия. Сред експонатите ще има илюстрации на Норман Рокуел, Джеси Уилкокс Смит и Н. К. Уайет, творби на Фрида Кало, Джейкъб Лорънс, Чарлз Уайт и Робърт Колескот, както и произведения на известни комикс художници като Уинзър Маккей, Джак Кърби и Франк Фразета.

"Това е вид изкуство, което често няма институционален дом. Не много музеи събират или представят подобни произведения", каза Линкоф. По думите му изложбите ще бъдат посветени на изключително редки материали, които рядко могат да бъдат видени на едно място.

За много фенове обаче най-голямата атракция ще бъдат оригиналните производствени материали от Lucasfilm, свързани със създаването на "Междузвездни войни".

Линкоф определи проекта като "изключително амбициозно начинание", върху което Лукас работи от десетилетия. Реализацията му е преминала през редица трудности, включително забавяния, свързани с пандемията.

Според куратора музеят е своеобразната кулминация на кариерата на прочутия режисьор.

"Мелъди е казвала, че всеки човек получава две големи песни в живота си. Неговата първа е била „Междузвездни войни", а втората е музеят. Това наистина е дар към света, който ще остане за поколения напред“, заяви Линкоф.

82-годишният Лукас продължава активно да участва в развитието на проекта и според куратора е доволен от постигнатото.