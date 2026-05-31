Метеор избухна над САЩ със сила, равна на 300 тона тротил

Днес, 08:15
Метеор, навлязъл в атмосферата над североизточната част на Съединените щати, е експлодирал със сила, еквивалентна на около 300 тона тротил, предаде АФП.

Огненото тяло се е разпаднало над североизточен Масачузетс и югоизточен Ню Хемпшир в 14:06 ч. местно време (21:06 ч. българско време) на 30 май, заяви заместник-ръководителят на отдела за новини в американската космическа агенция НАСА Дженифър Дурън.

„Това огнено кълбо не беше свързано с действащ метеорен поток. Става дума за естествен космически обект, а не за навлизане в атмосферата на космически отпадък или спътник“, посочи тя.

По данни на НАСА освободената при разпадането енергия се равнява на приблизително 300 тона тротил, което е причинило мощните гърмежи, чути в района.

Метеорът се е движел със скорост от около 120 000 километра в час на височина близо 64 километра, преди да се разпадне.

Неочакваните силни тътени са разтревожили жителите на района. Потребители в социалните мрежи съобщават, че ударната вълна е била толкова мощна, че е разтърсила домовете им.

