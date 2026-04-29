Мъж нареди най-дългия пъзел в света от 60 хил. части

ТикТок / скрийншот

Мъж в американския щат Колорадо е наредил най-големия пъзел в света, съобщи телевизионният канал KRDO, цитиран от Нова тв.

Сглобяването на всички 60 000 части в една картина Лу Салас е започнало преди четири години. Мъжът е посветил на заниманието си над 800 часа.

"Най-големият пъзел в света от Dowdle" се предлага в 60 кутии, всяка от които с по 1000 части. Всеки квадрант се нарежда и се съхранява дебели пластмасови листове, които след това се сглобяват, за да се получи цялостната картина от 60 000 части.

Логистиката около пъзела се е оказала по-голяма от самия него. Лу Салас разказва, че през цялото време в начинанието му е помагала неговата внучка.

Сглобеният пъзел, изобразяващ седемте континента и стотици чудеса на света, е заел практически цял гараж, в който се побират три автомобила.