В Антарктида търсят хора да броят пингвини

ЕПА/БГНЕС Броене на пингвините срещу 2400 евро на месец

Британската фондация UK Antarctic Heritage Trust набира екип за бившата изследователска станция Порт Локрой. Работата включва преброяване на гнезда, яйца и малки пингвинчета, както и обслужване на музей и магазин за сувенири.

Но ако си мислите, че това прилича повече на почивка сред пингвини, отколкото на работа, бързаме да ви разочароваме - съвсем не е така. Ще се налага да мъкнете туби с вода и сандъци с тегло до 15 кг, да чистите сняг и да разтоварвате лодки.

На станцията няма водопровод, мобилна връзка и медицинска помощ, а къпането под душ обикновено е възможно само веднъж седмично.

Договорът е за шест месеца. Ще трябва да живеете в общо спално помещение, но пък ще бъдете заобиколени от пингвини и впечатляващи антарктически пейзажи.

Има обаче една уловка - за работата могат да кандидатстват само пълнолетни жители на Великобритания, които имат право да работят в страната.