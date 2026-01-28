Шестима наши спортисти имат разрешение за допинг

Общо шестима български спортисти имат действащо разрешение за терапевтична употреба (РТУ) на методи или медикаменти от забранителния списък на световната антидопингова агенция WADA. Това се казва в отговор на изпълнителния директор на националния Антидопингов център д-р Виолета Заркова на въпроси на "Сега".

РТУ придобиха печална слава в световен мащаб, когато през 2016 г. хакерската група "Фанси Беър" разби базата данни на WADA и извади на показ факта, че стотици известни спортисти от над 20 страни имат право на изключение. Сред тях бяха топ тенисистките Серена и Винъс Уилямс, олимпийската шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс, победителят в "Тур дьо Франс" Брадли Уигинс, биатлонисти и ски бегачи от норвежкия национален отбор и много други. Това предизвика вълна от подозрения доколко РТУ са били издадени обосновано и не става ли въпрос за измама, но WADA защити всички свои решения и глъчката затихна.

Същевременно в България никога не е обявявано официално колко български спортисти са се възползвали от разрешение за терапевтична употреба на забранени методи или медикаменти. От Антидопинговия ни център сега разкриха, че за последните 10 години - от началото на 2016 г. до средата на януари 2026 г. - са били издадени всичко на всичко 20 РТУ.

За последните 13 месеца в Центъра са били подадени три заявления за издаване на нови разрешения, като от тях са били одобрени две. В този период не е постъпвало искане за подновяване на вече изтекло разрешение (РТУ се издава за определен период, след чието изтичане се налага да бъде подновено).

Според данните, към 15 януари 2026 г. валидните РТУ в България са общо шест, на състезатели в четири вида спорт.

От Антидопинговия център отказват да назоват имената на шестимата спортисти, позовавайки се както на защитата на личните данни, така и на Световния антидопингов кодекс, който също няма практика да разкрива самоличността на такива спортисти. Нашият антидопингов център стига и малко по-далеч, като отказва да разкрие дори и видовете спорт, в които се състезават шестимата. Не е ясно също така дали става въпрос за т.нар. спортисти на национално ниво, или за непрофесионални (те също имат право да подават заявления за изключение).

Важна подробност е, че разрешенията, издадени от Антидопинговия център, са валидни само на национално ниво, освен в случаите, когато са признати от съответната международна федерация или от организатора на международното състезание. Във всички останали случаи нашият център може единствено да окаже съдействие за процедурата по издаване РТУ за международните структури.