Българка стана световен вицешампион по силов трибой

Ютюб Радостина Лулова се усмихва, след като изтегли 230 кг до мъртва тяга и си гарантира първия световен медал на трибой в своята кариера

Радостина Лулова стана световен вицешампион по екипировъчен силов трибой в кат. 76 кг на първенството в Клуж-Напока (Рум). 32-годишната състезателка на "Юнак" (Кърджали) завоюва първото си отличие от такъв мащаб, след като по-рано през годината стана и европейска шампионка.

Възпитаничката на треньора Александър Пеловски влезе в състезанието с едва 7-а по сила заявка - за трибой от 565 кг. Това е само с 15 кг повече от сбора, който постигна на европейското първенство през май в Пилзен (Чех), където за първи път в стана европейска шампионка - в кат. 63 кг, добавяйки злато към трите сребърни отличия от предишните три сезона.

Днес, две категории по-нагоре, Лулова води много оспорвана битка за второто място с шведката Фрида Вик, тъй като за титлата Марте Елверум (Нор) нямаше никаква конкуренция.

Българката завоюва сребърен медал в първото упражнение - клек, като завърши с 257.5 кг, 17.5 кг над личния си рекорд. Тя повиши личното си постижение (с 20 кг) и във втората дисциплина - вдигане от лежанка, като със 130 кг завърши осма. В последното упражнение - мъртва тяга, Лулова отново спечели сребро, като изтегли 230 кг.

Трибоят, който европейската шампионка събра, е 617.5 кг, точно колкото закова и Вик. Лулова обаче бе най-лека в това състезание - 70.350 кг, докато шведката бе с лично тегло от 74.800 кг, което донесе среброто за България. Медалът е първи за Радостина от световни шампионати след четвъртите места през 2022 и 2024 г. и петото през 2023-а - все в кат. 63 кг.

Безапелационна шампионка стана Марте Елверум с трибой от 652.5 кг (260+145+247.5), печелейки титлите и в трите дисциплини. Норвежката опита да подобри при последния си опит и световния рекорд на мъртва тяга с половин килограм, но не се справи с 261.5 кг, оставяйки в сила върховото постижение от 261 кг на неучаствалата в Клуж-Напок полякиня Агата Ситко.

Цялото състезание може да проследите тук:

На световното участва и още един български представител - европейският шампион от Пилзен 2025 Здравко Петров. Съотборникът на Радостина Лулова в "Юнак" обаче направи нула на вдигането от лег в кат. 83 кг преди четири дни на тежест от 205 кг и не записа резултат в трибоя. Иначе Петров се класира на 9-о място и на клек (310 кг), и на мъртва тяга (280 кг).