12 души ползват държавна охрана като защитени свидетели

12 души се пазят от МВР и Бюрото по защита при министъра на правосъдието, тъй като са свидетели или роднини на свидетели по наказателни дела. Това става ясно от информация, получена от "Сега" по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Интересът беше провокиран от новината от началото на годината, че по делото на варненския кмет Благомир Коцев има и втори защитен свидетел - бившата общинарка от Варна Биляна Якова. Както "Сега" писа тогава охраната на Якова е дадена без анализ на твърденията ѝ, че е застрашена, магистратите просто приемат, че "цитираните изявления (не става ясно на кмета ли, в социалните мрежи или всички, б.а.) представляват достатъчно основание да се предположи, че в резултат на свидетелстването е възникнала и може да възникне реална опасност за живота и здравето на свидетелката". Така Якова получава лична физическа охрана от МВР. За първия защитен свидетел по делото "Коцев" се знае, че е бизнесдамата Пламенка Димитрова - един от основните свидетели на прокуратурата. И тя се пази от МВР.

В отговорите на МВР до "Сега" се обяснява, че министерството няма предвидено задължение да поддържа статистическа база данни за броя и начина на изпълнение на постановените от съда и прокуратурата мерки за незабавна защита по НПК. Все пак обаче данните са събрани заради заявлението за достъп до обществена информация. Така става ясно, че МВР предоставя лична физическа охрана на 11 лица, които са застрашени във връзка с наказателни дела. Сред тях шестима са свидетели, а петима - техни роднини. В 8 от случаите мярката е постановена от прокурор, а в 3 - от съдия.

Освен това Министерството на правосъдието чрез Бюрото по защита също предоставя охрана на един свидетел по наказателни дело, считано от 7 ноември 2024 г. МВР не сочи от кога пази свидетелите и роднините им.

Както МВР, така и правосъдното министерство не дават информация за това какъв брой служители са ангажирани с охраната на свидетелите. Разкриването на такава информация би могло да доведе до реален риск за живота и здравето на засегнатите лица и на служителите, смятат от двете ведомства.

Защитен свидетел има и по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Точно Йоловски има и държавна охрана заради страховете си от Кирил Петков.

От данните на МВР и може би трябва да бъде извадена бившата зам.-вътрешна министърка Моника Бийчър. Тя беше заместник на Иван Демерджиев, а сега е свидетел срещу него по делото за умишлено сключване на неизгодна сделка. Когато делото срещу Демерджиев влезе в съда, магистратите свалиха охраната на Бийчър, назначена от прокуратурата - денонощна охрана на територията на България, както и охрана с технически средства на домашния ѝ адрес. Съдът прие, че тя всъщност не е застрашена и няма защо да се пази от държавата като защитен свидетел. Тъй като две съдебни инстанции определиха, че в обвинителния акт има пропуски и върнаха делото на прокуратурата, то няма пречка, наблюдаващият прокурор отново да е дал защита на Бийчър.

ПО ЗАКОН

НПК регламентира, че прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения.

Защитата на свидетеля е временна и се осъществява чрез осигуряване на лична физическа охрана от органите на Министерството на вътрешните работи или служителите на Бюрото по защита при министъра на правосъдието. Като охраната от Бюрото се възлага само от прокурор.

Когато се налага, свидетелите може да получат и анонимност.