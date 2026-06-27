Маестра Деляна Лазарова откри стотното издание на „Варненско лято“

Международният музикален фестивал „Варненско лято“ се откри тази вечер във Фестивалния и конгресен център в морската столица. Юбилейното издание, посветено на 100-годишнината от създаването на Летните музикални тържества във Варна, започна с концерт, който за първи път в историята на форума е дирижиран от дама – маестра Деляна Лазарова, с участието на Варненския симфоничен оркестър, хора на Варненската опера, Смесения хор на Българското национално радио и Детския хор „Добри Христов“.

Маестра Лазарова е първият победител в историята на големия диригентски конкурс Siemens Hallé International Conductors Competition (2020) в Манчестър. Отличена е с Наградата за дирижиране „Джеймс Кънлън“ (2020) на престижния музикален фестивал в Аспен, САЩ, и с първа награда на Международния конкурс за дирижиране NRTA (2019) в Тирана.

Програмата на вечерта започна с емблематичната рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, която е музикален символ на фестивала. Звуча и световната премиера на кантата-поема „1876“ от композитора проф. Милко Коларов, написана специално за юбилейното издание на музикалния форум и посветена на 150-годишнината от Априлската епопея. В изпълнението участваха и сопраното Илина Михайлова и актьорът Мариус Донкин.

Деляна Лазарова каза преди концерта си във Варна, че за нея е голямо щастие и специално преживяване да се връща в България, за да дирижира на родна сцена. Тя посочи, че бързо се е сработила с Варненския симфоничен оркестър, който притежава богата музикална култура, помогнала да се подготвят три творби, които налагат съвсем различни подходи и бързо пренастройване в търсене на подходящото звукоизвличане и фразиране. Лазарова е главен гост-диригент на Симфоничния оркестър в Юта и на Шотландския симфоничен оркестър на BBC. Работила е също с оркестрите в Токио и Осака, Радиооркестъра във Франкфурт, Симфоничния оркестър на Унгарското радио, Мюнхенския камерен оркестър, Страсбургската филхармония. Първият ѝ диск е с оркестъра „Хале“ и включва творби от Добринка Табакова.

Преди започването на концерта, музикантите от Варненския симфоничен оркестър изразиха със символичен протест недоволството си от ниските си възнаграждения и лошите условия на труд, при които не получават два поредни почивни дни. Те излязоха на сцената на Фестивалния комплекс облечени в светлоотразителни жилетки, които обаче свалиха, когато бе сложено началото на програмата, предаде БТА.

Откриващият концерт поставя началото на една от най-мащабните програми в историята на фестивала, изтъкват от Община Варна, цитирани от БТА. До финала си на 15 октомври „Варненско лято“ ще представи над 30 събития с повече от хиляда музиканти от България, Европа и света, сред които Симфоничният оркестър на Би Би Си Лондон, Симфоничният радиооркестър Берлин, Младежкият оркестър на Европейския съюз и редица световноизвестни солисти и камерни ансамбли.

Цигуларят виртуоз проф. Марио Хосен – артистичен директор на ММФ "Варненско лято", сподели пред БНТ, че форумът поставя изключително силен акцент върху младите. „Бъдещето е в ръцете и таланта на младите. Ще има представяне на големи млади дарования както от България, така и от цял свят, които пък са също от своя страна най-добрите посланици на фестивала", посочи Хосен.

Според артистичния директор четири от концертите са исторически, предава БТА. Закриването на 14 октомври ще бъде със Симфоничния оркестър на Би Би Си Лондон, който е реализирал премиери на забележителни произведения от ХХ век. Публиката ще чуе Симфония № 1 от Елгар и Клавирен концерт от Дворжак в изпълнение на пианиста Франческо Пиемонтези под диригентството на Сакари Орамо.

Другият особено значим концерт е на 6 септември – на Симфоничния радиооркестър на Берлин с диригент Владимир Юровски. В него Концерта за цигулка и оркестър от Бетовен ще свири Юлия Фишер. Ще прозвучи и Симфония № 2 от Брамс.

На 18 август във Варна пристига Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз с диригент Густаво Химено. Солисти ще бъдат Юлия Хаген – виолончело, и Марио Хосен – цигулка. Те ще изпълнят песен от „Българската сюита“ за цигулка и оркестър от Панчо Владигеров и Концерт за виолончело от Дворжак. Оркестърът ще представи и Симфония № 6 от Брукнер.

На фестивала на 30 юни ще гостува и Камерата Залцбург с изцяло моцартова програма със солист Софи Дерво – фагот. Марио Хосен припомня, че между „Варненско лято“ и фестивала в Залцбург има духовна връзка, защото той е послужил за вдъхновение на основателите на българското събитие Добри Христов и Панчо Владигеров преди сто години. 270-годишнината на Моцарт ще бъде почетена и от Виенския камерен оркестър с диригент Щефан Фрухт и солисти, селектирани на конкурс на Barenboim–Said академията в Берлин.

Юбилейното издание на най-стария музикален фестивал в България се провежда под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова.