Книга, филм и изложба бележат 80-годишнината на Катя Паскалева

Събитията ще припомнят кариерата на голямата актриса и бурната ѝ любов с художника Георги Божилов-Слона

Днес, 17:37
Катя Паскалева във филма "Иван Кондарев", в който си партнира със Стефан Данаилов.
Биографична книга и филм за Катя Паскалева (1945-2002) излизат по случай 80-годишнината от рождението на голямата актриса, която се навършва на 18 септември. Предвидена е и документална фотоизложба в центъра на Пловдив, както и премиери на книгата и филма в Пловдив, София, Смолян, съобщават от издателство „Книгомания“.

“Мария от „Козият рог“ е нейната звездна роля, но тя има още много роли в един живот, отдаден на театъра и киното. Във всяка от тях актрисата има само една амбиция – да е истинска. Да е истинска до предела на възможното. Щастлива в киното и на сцената, била ли е Катя Паскалева щастлива в живота? Обичана ли е била толкова, колкото си представяме, че заслужава? Получавала ли е признание? Кой е бил до нея в добрите дни? А в лошите?”, пита авторът на новата книга за нея „Тишина от думи“ – Георги Тошев, който е бил близо до Катя Паскалева и споделя много от отговорите на тези въпроси. На сцената двамата са играли заедно в пиеса, но са били приятели и в живота. Той казва, че е получил от нея като подарък изречение, което винаги носи със себе си. А след смъртта ѝ – няколко кашона със снимки и бележките, които тя пише в болницата, когато болестта вече е отнела гласа ѝ. Какво иска да ни каже голямата актриса в тези бележки, когато вече се сбогува с живота?... В тази книга Георги Тошев свидетелства за един живот, за който много неща не знаем, отбелязват от „Книгомания“. 

„Някои хора влизат в живота ти като роля, която си очаквал цял живот. Катя Паскалева беше такава – присъствие от друго измерение, жена с много гласове, актриса, която отказваше да играе живота си по предварителен сценарий. Тази книга не е биография. Тя е следа. Следа от глас, който още шепне. От тишина, която се е превърнала в най-дълбоката реплика. Разказ за срещите, които никога не са били случайни. За ролите, които са по-истински от самия живот. За пукнатините, през които влиза светлината – и през които се измъква душата. Катя не изчезна. Просто смени сцена“, казва Георги Тошев.

„Тя се качва на сцената на 7 години, за да изиграе ролята на момче. Провалих премиерата, спомня си тя. Катя Паскалева връща този свой дълг двадесет години по-късно, като изиграва ролята на млада жена, чийто баща се опитва да я превърне в мъж така, че всеки зрител се чувства обогатен с образа на Мария от „Козият рог“. В живота на Катя Паскалева има божествено наказание – голяма дарба, която няма да улучи нито времето, нито мястото, нито собственото ѝ примирение. Всичко в нейния живот ме кара да се питам защо големият талант се дава на едно място, а голямото самочувствие на друго? Само че – щяхме ли да я помним и обичаме, ако на нея се беше паднало самочувствието?“, разсъждава редакторът на книгата Веселина Седларска.

В изданието Георги Тошев включва бележки, записки и фотографии от личния архив на актрисата, които се публикуват за първи път.

Премиерата ще бъде в Пловдив и в София, заедно с документалния филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“, също на журналиста Георги Тошев, осъществен с подкрепата на Община Пловдив. Филмът е посветен на 80 години от рождението на Катя Паскалева и 90 години от рождението на художника Георги Божилов-Слона. Лентата разказва за тяхната бурна любов на фона на културния подем на групата художници и актьори в края на 60-те и началото на 70-те години в Пловдив. 

Тази вечер в рамките на Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ и Есенния салон на изкуствата в Града под тепетата ще се открие и документалната фотоизложба „Катя и Слона: тяхната любов“ на централната пешеходна улица до античния римски стадион. В изложбата са включени кадри от техния личен архив. 

На 12 септември в Драматичен театър – Пловдив, е официалната премиера на книгата „Тишина от думи“ и филма „Катя и Слона. Техният Пловдив“. На 23 септември книгата и филмът ще имат своята софийска премиера в кино „Одеон“. На 25 септември в Петрич, родния град на актрисата, книгата и филмът ще бъдат представени в рамките на фестивала „Арт будилник“. На 9 октомври книгата и филмът, заедно с изложбата, ще гостуват в Смолян, а на 10 октомври – в Чепеларе.

Годишнината от рождението на актрисата ще бъде отбелязана и в други градове в страната, допълват организаторите.

Катя Паскалева участва в над 50 български и чуждестранни филми, сред които "Козият рог" (1972), "Иван Кондарев" (1974), „Вилна зона” (1975), "Катина", "Звезди в косите, сълзи в очите" (1977), „Матриархат” (1977), "Бедният Лука" (1979), "Елегия" (1982), "Равновесие" (1983) и много още. По ирония на съдбата героинята Найме от първия ѝ филм „Краят на песента” е безмълвна, а така приключва и животът на Паскалева – като губи гласа си...


 

Корицата на новата биографична книга
Софийската премиера ще бъде на 23 септември в "Одеон".
Един от великолепните фотопортрети в изложбата.
