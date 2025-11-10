Театърът в Пазарджик чества Катя Паскалева със специална програма и кадрова метла

„Катя и театърът: незабравимото присъствие“ е мотото, под което Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, ще отбележи на 11 и 12 ноември 80 години от рождението на актрисата Катя Паскалева (1945 – 2002), една от най-ярките и легендарни фигури в българското изкуство. Публиката ще може да се докосне до нейното наследство чрез документална изложба, представяне на обновено издание на книгата за нея и прожекция на филм. Кулминация ще бъде специалният театрален пърформанс, комбиниран с образователен модул.

Творческият път на актрисата е неизменно свързан с Пазарджик и трупата на местния театър, където тя започва своята кариера. Неслучайно една от залите в театъра е кръстена на името на Катя Паскалева. „Катя Паскалева започва своя театрален път именно от тази сцена, затова е естествено 80-годишнината ѝ да бъде отбелязана тук, където всичко е започнало. С инициативата „Катя Паскалева на 80“ ние не просто почитаме една голяма актриса, а връщаме духа ѝ на сцената и припомняме на младите какви личности са творили в нашия театър“, отбелязва директорът Димитър Баненкин.

На 11 ноември от 17.30 ч. във фоайето ще бъде открита изложбата „Катя Паскалева: Жена със сто лица“. Изключителната актриса ще оживее чрез повече от 130 фотографии, документи и лични записки, събрани и селектирани от куратора Тинка Николова в експозиция, специално замислена за пространствата на театъра и площада пред него. Включени са свидетелства за някои от най-значимите сценични и екранни роли на Катя Паскалева, като акцент ще бъде паното, посветено на образа на Йовковата Албена, с който тя дебютира в Пазарджишкия театър. Използвани са документи, снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюза на артистите в България, ДА „Архиви“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, театър „София“ и Българската национална филмотека. „Тя е била безкомпромисна във всичко. Мнозина са я определяли като личност с чудовищен талант. Била е изключително отговорна, работлива, предана на професията си. Именно това много ми помогна да не правя компромиси и аз при подбора на снимки, при избора на ролите, които да поставя в центъра, за да ги видят хората. Това беше невероятно преживяване за мен“, споделя кураторът на изложбата Тинка Николова.

На 12 ноември от 18.00 ч. почитателите на актрисата ще се срещнат с журналиста Георги Тошев при представянето на книгата му „Тишина от думи“ (изд. „Книгомания“). Той е бил близо до Катя Паскалева и на сцената, и в живота. Получил е като символичен подарък от нея едно изречение, което винаги носи със себе си. А след смъртта ѝ – няколко кашона със снимки и бележките, които тя си води в болницата, сбогувайки се с живота, след като болестта вече е отнела и гласа ѝ. Ще бъде прожектиран и документалният филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“, разказващ за една от най-значимите глави в живота на Паскалева – бурната ѝ любов с художника Георги Божилов-Слона на фона на културния подем в Града под тепетата в края на 60-те и началото на 70-те.

Ключов елемент в инициативата е и специално създаденият театрален пърформанс „Живот в роли“, в който ще участват както актьори от трупата на театъра, така и гост-актьори. Той ще пресъздаде чрез текстове, спомени и откъси от дневника на Катя Паскалева нейната житейска и творческа съдба. Към програмата по повод честването на актрисата се включва и образователен модул, насочен към най-младата аудитория. Чрез срещи в училищата на Пазарджик авторът Георги Тошев и актьорите от театъра ще разкажат за професиите в културната сфера.

Цялата инициатива е реализирана в рамките на проект „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“. Всички събития са с вход свободен до изчерпване на местата в залата.

СКАНДАЛ

На фона на приготовленията за честването в Пазарджишкия театър тече скандал във връзка с кадровата политика на новия директор Димитър Баненкин, който освободи от трупата изявения режисьор Гаро Ашикян и легендарния драматург Константин Илиев. От 3 ноември Ашикян не е част от състава на ДКТ „Константин Величков“. Стана ясно също, че авторът на съвременните класики „Нирвана“ и „Великденско вино“ е бил освободен още през лятото.

Сред първите алармирали за шокиращата промяна бе писателят, драматург и музикант Герган Ценов. „Нека го кажа директно, като съм сигурен, че към моето мнение ще се присъедини всеки един гражданин на Пазарджик, който има културни интереси: посегателството върху Гаро Ашикян е жесток и напълно неоснователен удар върху неговата дейност като режисьор, както и върху неговата всеотдайна публика. Но това посегателство е не по-малко пагубно за българския театър, който в условията на тази продължаваща вече десетилетия наред културна и финансова анархия, се крепи единствено на таланта и самоотвержеността на творци като Гаро Ашикян. Попитайте когото и да е в Пазарджик за Гаро – независимо дали в театъра, в останалите културни институции или на улицата – и навсякъде ще получите един и същи отговор: Гаро е рядък пример на изключително оригинален творец“, отбелязва в публикацията си Ценов.

Преди дни той изпрати и открито писмо до кмета Петър Куленски и Общинския съвет на Пазарджик, възмутен от разправата с личност, приемана за един от културните жалони на града. „Гаро Ашикян е режисьор, артист, музикант и интелектуалец с изключителен принос към културния живот на Пазарджик. Отстраняването му от театъра неминуемо ще се отрази негативно не само на дейността и авторитета на институцията, но и на цялостната културна атмосфера в града“, казва се в писмото. Парадоксално и дълбоко морално обезпокоително е, че именно Гаро Ашикян през изминалия сезон е поканил Баненкин да участва като актьор в неговата постановка на „Ревизор“ от Гогол на сцената на Пазарджишкия театър, припомня Герган Ценов.

Впоследствие Баненкин, който е актьор от Сатиричния театър в София, се яви като единствен кандидат и спечели конкурса за директорския стол в театър „Константин Величков“, след като предишният директор, режисьорът Григор Антонов, беше освободен дисциплинарно от министър Мариан Бачев във връзка с нарушения, свързани с източването на бюджетни средства в хода на т.нар. „театрална афера“. Преди конкурса за кратко друг режисьор – Богдан Петканин, управляваше театъра като и.д.

В отвореното писмо Герган Ценов горещо апелира за „защита на Гаро Ашикян и на неговия изключителен талант, който е неотделима част от културната тъкан на Пазарджик“. Той посочва още, че само за няколко дни редица изтъкнати личности и организации (между които и „Правосъдие за всеки“) твърдо са се обявили в негова подкрепа.

Димитър Баненкин направи изявление също във Фейсбук. Той посочва, че Ашикян е бил назначен на щат в театъра едва през май 2024 г. (по време на управлението на Григор Антонов – б.р.). „Прекратяването на правоотношението е професионално решение, продиктувано от репертоарната програма и бъдещата посока на развитие на театъра. То не е личностно, не е емоционално и не следва да се тълкува като конфликт. При освобождаването му му беше предоставена възможност да продължи да работи в театъра, както преди, на хонорар“, пише директорът.

По отношение на „уважавания от всички нас драматург Константин Илиев“ Баненкин обяснява, че освобождаването му е предприето поради факта, че е в пенсионна възраст – 88 години, което представлява „здравноосигурителен и организационен риск“, както и поради обстоятелството, че е заемал длъжността на 4-часов трудов договор, което не позволявало изпълнение на задачите, необходими за възстановяване на активния репертоар на театъра. „Обясних му ситуацията в разговор, изразявайки цялото си уважение към него като творец и личност, и той го прие с достойнство“, твърди директорът Баненкин.

Днес Гаро Ашикян разказа пред регионалната медия Pzdnes, че при поискания разговор с Баненкин при освобождаването му (първоначално заповедта му е била връчена само от адвоката на театъра) театралният шеф му обяснил, че не се вписвал в концепцията му. „Това нищо не ми изясни, защото аз тази концепция не я знам. Нито съм я чел, нито пък той е говорил за нея и ми е странно как не се вписвам в нещо, което не познавам. Малко абсурдно е“, коментира потърпевшият, който, както и Баненкин, е пазарджиклия.

Ашикян бие тревога, че в Пазарджишкия театър, както в повечето провинциални театри в страната, са навлезли частни продуценти, които преследват чисто търговски интереси, а не творчески постижения. „Те не се интересуват от изкуство – интересуват се от приходи… В този ред на мисли – ако г-н Баненкин беше формулирал по-ясно своята концепция и аз бях преценил, че не се вписвам в нея и че ще трябва да правя компромис с художествените си възгледи – сам щях да подам оставка“, категоричен е известният режисьор.