НПО призоваха изборите да се провеждат от хора с чисто минало

Група неправителствени организации се обедини около призив да се приемат няколко съществени промени в Изборния кодекс преди следващия предсрочен вот, които, според тях, ще "осигурят следващите избори да бъдат в максимална степен наистина честни". Зад предложението за изборна реформа застават "Обединение за честни избори", "Правосъдие за всеки", "Активни политики" и "Гражданска платформа".

На първо място, те предлагат да се върнат машинният протокол с изборни резултати, който да бъде записан на два независими носителя, както и контролните разписки. "Машините гарантират, че няма да има невалидни бюлетини и измами при броенето", аргументират се НПО.

Второ, за членове на секционни избирателни комисии да се набират само хора с чисто съдебно минало, поне средно образование, да не са обвиняеми, подсъдими или осъждани за изборни измами. "Да се сложи край на това едни и същи хора години наред да фалшифицират изборни резултати ... Членовете на секционните комисии да бъдат задължени за специално обучение с тест за компетенция и да гарантират коректното провеждане и отчитане на вота", пише в предложението.

Трето, неспазването на указанията за работата на избирателните комисии да води до глоби и персонална отговорност, а нарушения при броенето и сигурността – до наказателни мерки.

Четвърто, да се засили прозрачността в дейността на Централната избирателна комисия – по-конкретно, комисарите да бъдат задължени да направят по-достъпна информацията за всички стъпки от вота и да провеждат регулярни, публични анализи на целия изборен процес.

И последно, МВР и прокуратурата да публикуват отчет за всички открити опити за нарушения и тяхното развитие във времето.

В момента в парламента има обширен проект за промени в Изборния кодекс, който очаква второ четене. Той предвижда създаването на преброителни комисии, нови машини, които да сканират бюлетините, промени в избирателните списъци и др. Според споменатите сдружения "голяма част от предложенията са незащитени и организационно сложни".