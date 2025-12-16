Медия без
Зетят на Тръмп се отказа да строи небостъргач в Белград

Днес, 10:02

Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, се е оттеглил от планиран проект за изграждане на хотел в Белград, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“.

На мястото на комплекса на Генералния щаб, който беше разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г., инвестиционната компания на Джаред Къшнър Afinity Partners планираше да построи луксозен комплекс.

Новината идва в деня, в който Прокуратурата за борба с организираната престъпност внесе обвинителен акт срещу настоящия министър на културата на Сърбия Никола Селакович във връзка с незаконни действия по отнемане на статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в центъра на сръбската столица Белград. Селакович е обвинен в престъплението злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ.

„Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и от уважение към гражданите на Сърбия и Белград, този път се отказваме от намерението си и се оттегляме“, заяви говорител на частната инвестиционна фирма на Къшнър Affinity Partners според „Уолстрийт Джърнъл“.

Прокуратурата за организирана престъпност провежда разследване от май по съмнения за фалшифициране на документи, въз основа на които сръбското правителство е отнело статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в Белград.

