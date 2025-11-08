Медия без
Сърбия руши знакова сграда за да построи "Тръмп тауър"

08 Ноем. 2025

Сърбия ще разруши сградата на Генщаба на югославската армия за да бъде построен на негово място "Тръмп тауър", съобщи Politico. Скупщината на Сърбия одобри проекта на зетя на американския президент Тръмп - Джерад Кушнер. 

Комплексът на стойност около 500 милиона долара ще се появи на мястото на бившия щаб на югославската армия, който беше разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г. След края на войната Сърбия не възстанови сградата, превръщайки я в своеобразен мемориал. Сега сръбските депутати приеха специален закон, лишавайки сградата от статута й на обект на културното наследство и обявиха строителството на "Trump Tower" за "проект от национално значение".

Идеята за изграждане на хотел на това място беше изразена за първи път от Доналд Тръмп през 2013 година. През май 2024 г.Сърбия одобри плановете за проекта, който включва хотел със 175 стаи, търговски площи и над 1500 апартамента. Проектът ще бъде реализиран чрез 99-годишен лизинг с компанията Affinity Partners, свързана с Джаред Кушнер. В рамките на проекта е предвиден паметник на жертвите на бомбардировките на НАТО.

Опозицията остро осъди решението на парламента. "Там, където някога падаха бомбите, сега ще излеете шампанското", заяви лидерът на групата на левите Мариника Тепич. Сръбският президент Вучич защити проекта, който, според него, ще укрепи отношенията със САЩ. 

Освен това, както припомня Politico, на фона на продължаващите протести срещу безнаказаността и корупцията, Европейската комисия тази седмица отново критикува Белград за бавния темп на реформите в областта на борбата с корупцията и върховенството на закона.

