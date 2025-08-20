Руски дрон се взриви в Полша

Руски дрон влетя във въздушното пространство на Полша и се взриви в царевична нива край село Осин, съобщиха полските медии. Оттам до Варшава е около 40 км, а до границата с Украйна - 100 км.

Взривът е бил толкова мощен, че е избил прозорците в три от най-близките къщи, но никой не е пострадал, пише Rzeczpospolita.

"Русия отново провокира страните от НАТО. След инцидентите с дронове в Румъния, Литва, Латвия, ние отново имаме работа с руски безпилотен апарат. Това става в особен момент, когато вървят дискусии за мир", коментира полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Той е наредил на командващия полската армия да изготви "комплексен отчет за днешната руска провокация".

Генерал Дариуш Малино́вский уточни, че това е т.нар. дрон примамка, който няма бойна част, а е оборудван със самоунищожаваща се глава. Русия ги използва, за да претовари ПВО на Украйна.

"Дронът е летял много ниско, за да заобиколи радиолокационното поле, и е проектиран така, че трудно да бъде открит", каза генералът.

Първоначално полските военни разглеждаха три версии - падане на отклонил се руски дрон, използване на безпилотен апарат за контрабанда или диверсия на територията на Полша.

"Не изключваме саботаж, тъй като това вече се е случвало - например подпалването на търговски център във Варшава през май миналата година бе инспирирано от Русия", отбеляза министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк-Камиш.

Радарите не са фиксирали нарушение на границата откъм Украйна или Беларус.

Беспилотник орков прилетел в польскую деревню расположенную более чем в 100 км от границы с Украиной. В результате взрыва повреждены 3 здания. pic.twitter.com/qBwLaVSwvI — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 20 август 2025 г.

"На местопроизшествието работи военна полиция, която оглежда обекта. За проверка на района са задействани въздушни и наземни издирвателно-спасителни групи", се казва в изявление на оперативното командване на Въоръжените сили на Полша DORSZ.

Според полската прокуратурата предварителните данни сочат, че дронът е военен, имал е малко количество взрив, но не е имал бойна глава. Траекторията му все още не е установена.

⚡️💥 Explosion in Poland: Three Theories



An unidentified object exploded in a cornfield near Osiny, Lublin region.



🇵🇱Defense Minister Kosiniak-Kamysz says it was likely a drone without military markings. Military considers three scenarios:

🔻 Russian drone

🔻 smuggling… https://t.co/wBGZqL1TMc pic.twitter.com/4XLNLhZHdw — NEXTA (@nexta_tv) 20 август 2025 г.

Още дронове

Дрон бе забелязан снощи и в района на летището на Вилнюс. Заради това полетите бяха спрени за половин час, съобщават от пресслужбата на летището. Засега не е ясно какъв е бил дронът и защо е летял там. В края на юли руски дрон влетя от Беларус в Литва. Тогава властите издирваха летателния апарат 5 дни и се оказа, че той е със взрив.