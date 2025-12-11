СДВР: 57 души са задържани преди, по време и след протеста

Преди, по време и след приключване на протестното събитие в районните управления на СДВР са задържани 57 души с полицейска мярка за срок до 24 часа.

От тях 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби, съобщи директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици.

Столичните полицаи са установили 22 непълнолетни младежи и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство.

Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро.

В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана.

Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. „Врабча“, в близост до централата на „ДПС-Ново начало“, където голяма група младежи проявиха агресивно поведение към служителите.

Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие, увери главен комисар Любомир Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.

„Благодаря на мирно протестиращите граждани и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания и препоръки, както и на колегите, ангажирани със събитието“, каза Николов.

Веднага след протеста в сряда вечерта провокатори отново опитаха да вандалстват. Основните опити за битка с полицията се проведоха отново в близост до централата на ДПС на ул. “Врабча“. След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращите се изтеглиха в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет бе блокирано, след това движението бе спряно и на "Орлов мост". След това, малко преди 23 ч., група от около 50 провокатори, облечени в черно и с маски, започнаха да вандалстват около паметника на Васил Левски, близо до централата на "ДПС - Ново начало". Край Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. В този район имаше обърнат и запален контейнер с боклук. Бяха хвърлени няколко димки и пиратки.

“Овладяваме ситуация, в която наши полицейски служители охраняват около 50-60 лица, които отново агресират спрямо тях”, каза в сряда вечерта директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Това не е част от протеста, към настоящия момент сме установили по-голямата група от тези хора. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“. на агресивни младежи, които търсят някакво място под слънцето, посочи главен комисар Николов. С нищо не искаме да предизвикаме тяхната агресия и изчакваме до последния момент да ги задържим чак когато сме сигурни, че извършват престъпление от общ характер, допълни по това време Николов.

"Задържахме около 40 човека на протеста, които искаха да попречат и в тях открихме такива вещи и предмети, които в момента има в тези, които останаха от общата маса", уточни шефът на СДВР. Всъщност, сред задържаните лица по време на протеста, е имало и такива, които просто не са си носили документите за самоличност.

В Бургас полицията задържа 10-ина провокатори, които се вклиниха маскирани в множеството.

Съд освободи младежа, за когото майка обяви, че е бит от полицията

В същото време съдът освободи срещу 1000 лв. парична гаранция Николай Алексиев, чиято майка твърдеше, че е задържан без причина при протеста на 1 декември и е бит от полицията. Преди дни писателят Георги Тенев излезе с позиция, в която призова съда за хуманност към младежа.

Апелирам към съда за хуманност ДО СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛО N 17335/2025 ДО СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ, който разглежда мярката за неотклонение по частното наказателно дело Уважаеми госпожи и господа съдии, в следващите дни съдът предстои да реши да промени ли мярката за неотклонение на Николай

След ареста на Николай майката Десислава Алексиева беше в кулоарите на парламента по покана на Елисавета Белобрадова (ДБ). Тя каза пред медиите, че че синът ѝ е отишъл самостоятелно в ИСУЛ, където са му зашили главата, след което се е върнал и когато нищо не се е случвало, е бил незаконно арестуван. Причината, по думите ѝ, да премине отново през мястото на протеста, е, че се е опитал да се прибере вкъщи. Тя уточни, че няма представа какво се е случило, за да се стигне до насилието.

"Това, което знам е, че е бил спънат от полицай, след което е удрян с палка по главата, след което е бил напръскан със сълзотворен газ", разказа още Алексиева, цитирана от БГНЕС и допълни, че е там за "всички незаконно задържани в нощта на протеста".

Майката посочи, че е станала свидетел как "полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и стояха така цяло денонощие". "Аз не лъжа. Не лъжа, както се опитва министър Митов да каже. Спите ли, г-н Митов, защото аз не съм спала 72 часа", обърна се тя към вътрешния министър. Жената каза още, че въпреки травмата на главата синът ѝ помни номерата на полицаите, които са го били. Те престанали, когато е влязъл цивилен полицай, който им е казал да спрат, защото има камери.

Синът ѝ е разказал пред адвоката, че е бит в следствения арест с цел да бъде принуден да признае, че е имал в себе си пиратки и му е отказано да му бъдат направени натривки на ръцете.

От ареста бе освободен в четвъртък само Николай Алексиев. Други четирима души останаха за постоянно в ареста. Според съда няма опасност те да се укрият, но може да извършат ново престъпление. Поведението им е застрашило не само полицаите, но и мирно протестиращите. Всички са с едно и също обвинение - хулиганство с особени дързост и цинизъм.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.

По време и след протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка подписка. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.