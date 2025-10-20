КС едва сега започва да обсъжда делото "Сарафов"

ПРБ - пресцентър След като върховният съд обяви Сарафов за нелегитимен и.ф. главен прокурор, правосъдният министър Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков го легитимираха, като се появиха на организиран от него международен форум в София.

Конституционният съд едва тази седмица за първи път ще обсъди делото "Сарафов", научи "Сега" от свои източници. В близките седмици не може да се очаква решение по този щекотлив казус.

Дело №5/2025 г. виси пред КС от април т.г. То беше образувано по искането на състав на Върховния административен съд за обявяване за противоконституционна на забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. ВАС се обърна към КС по искане на Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.

Докладчик по конституционното делото е Орлин Колев. То беше допуснато с три особени мнения. Орлин Колев беше избран от парламента за конституционен съдия с мнозинството на ГЕРБ, БСП, ИТН и хората на санкционирания за корупция от Великобритания и САЩ Делян Пеевски и встъпи в длъжност на 27 март т.г.

По делото постъпиха редица становища. Асоциацията на прокурорите, както и Камарата на следователите, очаквано, подкрепят Сарафов. Проф. Димитър Радев от ЮФ на УНСС, проф. Дарина Зиновиева, проф. Борислав Цеков, доц. Христо Паунов от УНСС, проф. Райна Николова от НБУ също подкрепят, че въпросните норми трябва да бъдат отменени.

На противното мнение са Съюзът на съдиите (ССБ) и деканът на ЮФ на Русенския университет проф. Лъчезар Дачев. ССБ пишат, че делото е недопустимо, че КС би следвало да се обърне към Съда на Европейския съюз с въпроса за независимостта на органите с изтекъл мандат. Проф. Дачев пък отбелязва, че становището му се подкрепя от Конституцията, която казва, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

Конституционните дела се обсъждат от съдиите, когато докладчикът обяви готовност. На заседанието за обсъждане не се постановява решение, а само се коментират различните позиции. Съдии допуснаха, че едва ли по това дело ще се оформи решение само с едно обсъждане. И макар в юридическите среди през пролетта да се чуха настоявания Колев да си направи отвод от това дело, съдии коментираха пред "Сега", че този въпрос изобщо не е стоял. В крайна сметка КС се състои от 12 съдии и гласът на докладчика тежи колкото останалите 11. Друг е въпросът обаче дали е изчаквано, за да може делото да отиде точно при Колев, тъй като е общоизвестно кой от съдиите е наред да получи дело.

Вече има и практика на Съдът на ЕС, с която Конституционният съд ще трябва да се съобрази, макар и тя да не е точно за главния прокурор. Съдът в Люксембург постанови малко след образуването на това конституционно дело, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не може да продължава да изпълнява правомощията си, след като мандатът му, закрепен в Конституцията, е изтекъл.

ЛЕГИТИМНОСТ

Сарафов и към момента продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор макар и по закон да трябваше да се оттегли на 21 юли. Той не го стори с благословията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която прие, че ограничението за 6 месеца като и.ф., влязло в сила на 21 януари, не важи за Сарафов, който бил заварено положение.

Това становище беше потвърдено от кадровиците дори след като Върховният касационен съд излезе с 2 разпореждания, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор.

Въпреки упорството на Сарафов и прокуратурата, вчера се разбра, че и състав на Софийския апелативен съд приема, че той не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли. За случая съобщи BIRD във Фейсбук. Определението на апелативните съдии Мария Митева, Татяна Грозданова и Петър Гунчев е от 6 октомври - броени дни след произнасянията на Върховния касационен съд, които разяриха Сарафов.

И в случая става въпрос за искане на Сарафов за възобновяване на наказателно дело, което съдът отказва да разгледа, като приема, че Сарафов изобщо няма право да го сезира.