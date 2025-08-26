Медия без
ПП-ДБ излизат на протест срещу Борисов и Пеевски

Държавните органи са превърнати в лични бухалки на Пеевски и Борисов, заявиха организаторите от "Правосъдие за всеки"

Днес, 15:23
Подобни протести бяха провеждани нееднократно през последните месеци.
БГНЕС
Подобни протести бяха провеждани нееднократно през последните месеци.

На 3 септември в София ще се проведе протест под надслова "Отпор срещу диктатурата". Макар и организиран от сдружението "Правосъдие за всеки", демонстрацията вече разполага с подкрепата на парламентарната коалиция на ПП и ДБ.

В анонса към събитието "Правосъдие за всеки" заявява, че "държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка". "Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията", допълват от сдружението и настояват за отстраняването на Борислав Сарафов като главен прокурор.

Зад протеста застават ПП и ДБ. Днес Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че освен участие в демонстрацията, предвиждат и внасяне на вот на недоверие към правителството. Мотивът за вота е "заради завладените институции", както заяви Мирчев пред БНР.

"Вотът на недоверие става все по-актуален. Ще предложим нашия план за отпор. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков. На 3 септември организираме протест в София и се надяваме да получим подкрепа", каза Мирчев. По думите му, "правителството и парламентарното мнозинство са изцяло под диктата на Пеевски". Като пример Мирчев даде предложения за главен секретар на МВР Мирослав Рашков, когото депутатът обяви за свързан с лидера на ДПС-НН.

Според "Правосъдие за всеки" готвеният за 3 септември протест е само първият от поредица такива. Той е обявен за 18.30 часа, като началото ще е пред Съдебната палата и след това ще продължи с шествие до парламента и "Орлов мост".

 

Ключови думи:

Инициатива Правосъдие за всеки, протест

