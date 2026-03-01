Над 3400 полета са отменени заради кризата в Иран

Трите основни авиокомпании, които оперират в Близкия изток - "Емирейтс", "Катар Еъруейс" и "Етихад", анулираха над 3400 полета в неделя, след като Иран удари летища в района. Летището в Дубай – транспортен хъб на "Емирейтс", е най-натовареното международно летище в света, а общо през летищата в района минават около 90 000 пътници на ден.

"Емирейтс" обяви, че всички полети от и към Дубай са преустановени най-малко до 13:00 ч. утре българско време. "Катар Еъруейс" съобщи, че ще възобнови работа, когато гражданската авиационна служба на Катар обяви, че е безопасно да се отвори въздушното пространство, като повече информация се очаква утре в 8:00 ч. българско време. "Етихад" преустановява полетите най-малко до полунощ в неделя срещу понеделник.

Хиляди пътници, сред тях и много българи, са блокирани в Азия и Близкия изток и не могат да пътуват. Рано сутринта в неделя небето над Иран, Ирак, Кувейт, Израел, Бахрейн, ОАЕ и Катар беше на практика чисто от самолети на гражданската авиация, показва Flightradar24.

Кои авикомпании също отмениха полети?

– "Еър Индия" отмени всичките си полети до Близкия изток, както и много полети от големи градове в Индия към Европа;

– Турските авиолинии отмениха полетите до Ливан, Сирия, Иран, Ирак и Йордания до понеделник и засега до второ нареждане полетите до Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Оман;

– Американските "Делта Еърлайнс" и "Юнайтид Еърлайнс" отмениха полетите до и от Тел Авив за целия уикенд;

– Нидерландската KLM също отмени полетите от и до Тел Авив;

– "Луфтханза", "Еър Франс", "Трансавиа" и "Пегасус" отмениха всички полети до Ливан.

Къде да се търси помощ

Министерството на външните работи приканва намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани и граждани на държави-членки на ЕС се приемат денонощно на:

- телефонните линии на Дирекция "Ситуационен център": тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616; факс: +359 2 870 71 37

- e-mail: [email protected]

- на телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства;

- следните телефонни номера: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; + 359 2 948 2798.



План за действие

Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути, съобщиха оттам, като уверяват, че са в постоянен контакт с туроператорите, които оперират в региона, както и с българските дипломатически и консулски представителства на място.

