Американски войници водят наземни боеве в Ирак

БГНЕС/ЕПА Въпреки усилията на американците, ракети летяха към Ербил и през изминалата нощ

Наземни боеве се водят в Ирак между проирански групировки и американски войници, съобщи The National Interest. Има непотвърдени данни за прехвърляне на допълнителни части от 82-ра въздушно-десантна дивизия на САЩ в региона, за да подсилят сигурността на дипломатическите мисии и ключовите енергийни обекти.

Армията на САЩ атакува с хеликоптери бази на Силите за народна мобилизация (PMF), близки до Иран. Въпреки че официално са част от иракската държавна сигурност, много от групировките в PMF са подкрепяни директно от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР). Наземните боеве показват, че официален Ирак е загубил контрол над тези формирования.

Боевете, за които се съобщава, са съсредоточени основно в провинциите Анбар и Салах ад-Дин. Американските сили използват ударни хеликоптери AH-64 Apache, за да потиснат ракетните установки на PMF, с които се обстрелват американските бази „Айн ал-Асад“ и летището в Ербил.