Шефът на НАТО: Няма да сваляме навлезли руски самолети, ако не са заплаха

Няма да сваляме руски самолети във въздушното пространство на НАТО, ако не създават заплаха, но в противен случай бъдете сигурни, че нашето военно командване е упълномощено да предотврати заплахата. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод заседанието на военните министри от алианса в Брюксел. Руснаците знаят това, добави той, цитиран от БТА.

Да не преувеличаваме възможностите на Русия – например знаем, че техните летци се затрудняват да управляват руските изтребители, каза Рюте. По повод нарушенията на въздушното пространство на съюзниците в Полша и Естония той поясни, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.

ЕС и НАТО работят съвместно, каза той, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

Не знам дали Путин ще посегне на НАТО, но ако го направи, подготвени сме, посочи Рюте. Той отбеляза, че днес военните министри са обсъдили повишаването на военните разходи, новите предизвикателства, съвместните действия за развитие на способности за противодействие на дронове, подкрепата за Украйна.

Български МиГ 29 и гръцки F-16 тренираха реакция при навлизане на чужди самолети

В същото време Военновъздушните сили на България и Гърция проведоха общо авио учение "Green Bridge 2025", за за тренират реакция при навлизана не чужди самолети.

Съвместната мисия по "Air Policing" бе извършена с екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база и F-16 от Военновъздушните сили на Гърция, които оперираха от базовите си летища.

Ролята на отклонил се от полетния план самолет изпълни гръцки военно-транспортен Embraer EMB-145.

Дежурните изтребители изпълниха успешно всички процедури, свързани с провеждането на презгранични операции. Те съпроводиха "нарушителя" и го насочиха за кацане на заповядано летище, разказват от МО и ВВС.