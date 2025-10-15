Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на НАТО: Няма да сваляме навлезли руски самолети, ако не са заплаха

Български МиГ 29 и гръцки F-16 тренираха реакция при навлизане на чужди самолети

Днес, 17:23
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте
erasmusmagazine.nl
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Няма да сваляме руски самолети във въздушното пространство на НАТО, ако не създават заплаха, но в противен случай бъдете сигурни, че нашето военно командване е упълномощено да предотврати заплахата. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по повод заседанието на военните министри от алианса в Брюксел. Руснаците знаят това, добави той, цитиран от БТА.

Да не преувеличаваме възможностите на Русия – например знаем, че техните летци се затрудняват да управляват руските изтребители, каза Рюте. По повод нарушенията на въздушното пространство на съюзниците в Полша и Естония той поясни, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.

ЕС и НАТО работят съвместно, каза той, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

Не знам дали Путин ще посегне на НАТО, но ако го направи, подготвени сме, посочи Рюте. Той отбеляза, че днес военните министри са обсъдили повишаването на военните разходи, новите предизвикателства, съвместните действия за развитие на способности за противодействие на дронове, подкрепата за Украйна.

Български МиГ 29 и гръцки F-16 тренираха реакция при навлизане на чужди самолети

В същото време Военновъздушните сили на България и Гърция проведоха общо авио учение "Green Bridge 2025", за за тренират реакция при навлизана не чужди самолети. 

Съвместната мисия по "Air Policing" бе извършена с екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база и F-16 от Военновъздушните сили на  Гърция, които оперираха от базовите си летища. 

Ролята на отклонил се от полетния план самолет изпълни гръцки военно-транспортен Embraer EMB-145.

Дежурните изтребители изпълниха успешно всички процедури, свързани с провеждането на презгранични операции. Те съпроводиха "нарушителя" и го насочиха за кацане на заповядано летище, разказват от МО и ВВС.

 

Български МиГ 29 и гръцки F-16
МО Български МиГ 29 и гръцки F-16
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Марк Рюте, руски самолети

Още новини по темата

Русия пак тества НАТО - сега край Аляска
25 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Тръмп разпореди Украйна да не влиза в НАТО
14 Март 2025

Шефът на НАТО: Важното е, че България даде достатъчно военна помощ на Украйна
19 Дек. 2024

Шефът на НАТО идва в България
10 Дек. 2024

Новият шеф на НАТО Марк Рюте обяви Украйна за топ приоритет
01 Окт. 2024

Марк Рюте става генерален секретар на НАТО
26 Юни 2024

Бивш разузнавач ще бъде премиер на Нидерландия
28 Май 2024

Нидерландският премиер се отказва от политиката
10 Юли 2023

Правителството на Нидерландия падна заради бежанците
07 Юли 2023

Австрия и Нидерландия все по-единни срещу България и Румъния
27 Яну. 2023

Гешев е идеален, но всички му пречат

18 Дек. 2022

Радев срещу Нидерландия: Вместо солидарност от ЕС, получаваме цинизъм
03 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар