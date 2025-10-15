A320 на Airbus измести Boeing 737 като най-продавания самолет в света

Самолет 737 на американския производител Boeing, чийто първи екземпляр бе доставен през 1968 г., бе детрониран от A320 на големия европейски конкурент Airbus, влязъл в експлоатация през 1988 г..

Американският самолетопроизводител обяви на своя уебсайт, че през септември е доставил 55 самолета, от които 40 737 MAX – последната версия от семейството 737.

Това означава, че общият брой на доставените 737 от пускането му на пазара са 12 254, включително бизнес версиите.

Airbus обаче вече е доставил 12 257 екземпляра от модела A320 (включително бизнес версиите), предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Двете серии претърпяха значителни актуализации от първите си полети, по-специално по отношение на двигателите и техните компоненти, за да се намали консумацията на гориво и шумовото ниво.

Доставките на 737 обаче бяха рязко преустановени за 20 месеца в целия свят – и още повече в Китай – след двете катастрофи на 737 MAX 8 през 2018 и 2019 г., при които загинаха 346 души.

Производството му в момента е ограничено от авиационния регулатор (FAA) до 38 на месец от март 2024 г. насам, след инцидент по време на полет на 737 MAX 9, при който имаше няколко леко ранени.

Ръководството на Boeing, което предприе драстични мерки за подобряване на качеството на производството, възнамерява да поиска до края на годината разрешение за увеличаване на производството до 42 на месец, а след това и над тази цифра през 2026 г.

От своя страна, Airbus страдаше през последните години от проблеми с двигателите и в края на юли все още съобщаваше за „продължаващи проблеми с доставките на двигатели за програмата A320“.

За да се успокои, Boeing може все пак да се радва, че през септември достави 2000-ния екземпляр на 737 MAX от пускането му на пазара през 2017 г. Той беше получен от ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair, заедно с още девет самолета.

През септември Boeing достави и седем 787 Dreamliner, три големи самолета 777 Fret и четири 767 (два Fret и два военни самолета за презареждане). Групата достави 160 самолета през третото тримесечие и 440 от началото на годината.

През септември тя получи 96 брутни поръчки, от които 32 за 737 MAX и 64 за 787 Dreamliner. След отмени и конверсии нетните поръчки възлизат на 48 самолета в края на септември и 870 от началото на 2025 г.

Портфейлът с поръчки на търговския клон (BCA) съдържаше 6579 самолета в края на септември, или над 600 милиарда долара.