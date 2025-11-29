САЩ закриха небето над Венецуела

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ закриват за полети небето над Венецуела. "До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора, моля, имайте предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела е затворено изцяло. Благодаря ви за вниманието", написа Тръмп в социалната си мрежа truthsocial.

Закриването на въздушното пространство е сигнал за потенциална подготовка за военна операция.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обвинява Венецуела в недостатъчна борба с наркотрафика и дори в покровителство на трафика.

През последните седмици САЩ разположиха военни сили в Карибско море. До средата на ноември броят на войските в региона достигна 15 хиляди души. По-рано САЩ вече нанесоха серия удари по най-малко девет съда, които, според американските власти, са се занимавали с контрабанда на наркотици.

На този фон се появиха предположения, че САЩ подготвят сухопътна операция срещу Венецуела, като една от целите й е отстраняването на президента Николас Мадуро от власт.