Украйна е спряла обучението на военни на Запад

17 Септ. 2025Обновена
Володимир Зеленски даде интервю за Sky news
Володимир Зеленски даде интервю за Sky news

Украйна вече не изпраща своите военнослужещи на обучение в чужбина и предлага на чуждестранни офицери и войници да преминават подготовка на нейна територия, заяви президентът на страната Володимир Зеленски в интервю за Sky News. По думите му, още от самото начало на пълномащабното нахлуване на Русия Киев е изпращал военни в страните от Балтика, Северна Европа, Полша, Великобритания и САЩ за обучение. Но още през 2023 година принципите на водене на бойни действия са се променили толкова силно, че обучените на Запад войници е трябвало да бъдат преобучавани.

„След 3,5 години война ние вече не изпращаме нашите военни никъде. Напротив, каним офицери и представители на други държави да се обучават тук [в Украйна]. Някои идват“, отбеляза Зеленски.

Украинският лидер припомни, че след скорошното навлизане на дронове в Полша е предложил на премиера на страната Доналд Туск да споделят опита си в борбата с безпилотни апарати. „Казах, че нашите момчета са готови да обучават вашите войници, вашите сили, те наистина се нуждаят от това“, добави Зеленски.

Русия подготвя нови настъпления, но силите ѝ са на изчерпване, заяви украинският президент. 

Той каза, че Русия планира още две „тежки настъпателни кампании“. Киев е поискал засилена подкрепа от партньорите си. По думите на Володимир Зеленски, Москва е направила три опита за активно настъпление, но всички са се провалили заради огромни загуби.

Той подчерта, че Русия няма възможност да окупира изцяло източната част на Украйна, а твърденията за евентуално превземане на Суми са нищо повече от „лъжа и манипулации“. 

В интервюто президентът на Украйна обсъди и ракетния удар по сградата на Министерски съвет на 7 септември. Зеленски потвърди, че ракетата не е избухнала.

„Слава Богу, че тази ракета, с която те атакуваха, не избухна. Защото ако беше избухнала, мисля, че половината сграда щеше да бъде разрушена“, заяви Зеленски.

Той допълни, че вследствие на удара са били унищожени кабинетите на министерствата на икономиката и финансите, както и на крилото на премиера, в който също са се провеждали всички дипломатически срещи.

