Втори ден границите със Сърбия и РСМ са блокирани за камиони

Икономическите загуби са огромни за всички, не е това начинът за протест, обяви транспортният министър Гроздан Караджов

Днес, 15:06
Подобни блокажи на гранични пунктове не водят до решаване на проблемите на превозвачите. Правителствата на Сърбия и Северна Македония трябва да започнат преговори с Еврокомисията, коментира министърът на транспортна Гроздан Караджов.

Втори ден границите на Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора със страни от Шенгенското пространство, включително и България, са блокирани за преминаване на тежкотоварни автомобили. Превозвачите от тези четири държави протестират срещу новата система за влизане и излизане от Европейския съюз, която ограничава престоя им в страните от Шенген до не повече от 90 дни в рамките на шест месеца.

Днес от 6 часа сутринта е спряно движението за камиони и тирове през граничните пунктове "Калотина" "Стрезимировци" и "Връшка чука". Без проблем преминават леките автомобили в двете посоки.

Движението през граничните пунктове със Северна Македония  "Деве Баир", "Делчево" и "Ново Село" е спряно от понеделник по обяд. 

Така голямата част от товарния превоз е принуден да заобикаля през Румъния и други страни, което създава нови задръствания и увеличени транспортни разходи. Невъзможни остават двустранните превози.

Заради блокадата АПИ отложи ремонта на тунел "Топли дол", който първоначално трябваше да започне днес в тръбата за София.

Организаторите на протестите заявяват, че новите процедури водят до сериозни забавяния и застрашават поминъка на превозвачите. Те обявиха, че протестът ще продължи, докато проблемът не бъде решен. На 10 април изтича гратисният период и след това правилото за 90-те дни ще се прилага стриктно.

"Важно е да уточним, че ЕС и Шенген въвеждат нова система за вход и изход. Няма нови изисквания на правилата за престой, те и досега са били такива, но никой не ги е спазвал. Сега започват да се прилагат стриктно. Замислете се, защо Турция няма да затвори границите с България? Защото те и сега са на визов режим и тези правила за престой важат за тях. Това че на държави от Западните Балкани е дадена привилегията да пътуват безвизово в ЕС и Шенген, не отменя правилото - 90 дни престои за 180 дни, нещо, което турците спазват и не е нарушило работата и бизнеса им", обясни пред БНР Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи.

По неофициална информация, според него, ЕС работи върху издаването на специални визи за водачите, но ще отнеме време и няма да отмени правилото, "но ще даде възможност тези дни да не се сливат". 

"Икономическите загуби за всички страни, не само за България, ще бъдат много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония", коментира днес вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пред журналисти по време на Софийския икономически форум.

"Подобни блокади, освен че нарушават едни от основните права - правото на свободно преминаване и правото на свободен превоз на стоки, водят до много тежки икономически последици, не само за транспортния отрасъл, а за всички останали икономически отрасли, които зависят от доставките. А това е на практика цялата икономика", добави Караджов.

По думите му, подобни блокажи на гранични пунктове не водят до решаване на проблемите.

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции да се потърси взаимноизгоден компромис. Няма нужда и самите страни, Сърбия и Северна Македония,  и техните икономики да страдат също толкова, колкото и нашит,е икономики и по този начин да се наказваме взаимно", каза още Караджов.

Той уточни, че министрите в европейските страни може да призоват Европейската комисия да започне преговори, като веднага със сядането да се отворят границите.

