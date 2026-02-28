Медия без
В Иран изчезна интернет

Днес, 11:44
Достъпността на мрежата в Иран е едва 4 % от обичайното ниво
В Иран по време на американско-израелските удари в събота интернетът беше изключен, съобщава проектът NetBlocks. Според данните от мониторинга страната в момента се намира в „състояние на почти пълно прекъсване на интернет“ - достъпността на мрежата вътре в Иран е едва 4% от обичайното ниво. „Инцидентът се случва на фона на бойните действия на САЩ и Израел и съответства на мерките, прилагани по време на миналогодишната война с Израел“, се казва в съобщението.

В същото време иранската държавна агенция Fars съобщи, че Иран едновременно с ударите на Израел и САЩ се е сблъскал с „мащабна вълна от кибератаки и хакерски операции“. Според изданието в страната се регистрират смущения в работата на държавните информационни агенции. Например, били са хакнати сайтовете на IRNA и ISNA, а други ресурси „изпитват затруднения с достъпа“. При опит за влизане в портала на агенция Mehr се появява грешка 403 — „достъпът е забранен“.

