САЩ бомбардираха ключовия ирански остров Харг

САЩ атакуваха остров Харг в Персийския залив, през който минават 90% от износа на ирански петрол.

Централното командване на САЩ проведе една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток, като напълно унищожи всички военни съоръжения на иранския остров Харг в Персийския залив, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Нашите оръжия са най-мощните и усъвършенствани оръжия в света, но от уважение към благоприличието реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или някой друг се опита да се намеси в свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение“, написа Тръмп в платформата за социални медии Truth Social.

Той публикува и едноминутно видео с кадри от ударите по остров Харг.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски военни служители, съобщава, че ударите по остров Харг са били насочени към складове, в които са разположени ирански ракети и военноморски мини.

Висш служител на иранското министерство на петрола определи ударите по остров Харг като „масирани и разрушителни“.

На остров Харг, който се намира в провинция Бушер в южен Иран, се намира най-големият петролен терминал на Ислямската република. Повече от 90% от износа на ирански петрол преминава през него.

По време на двуседмичната война между САЩ и Израел срещу Иран, остров Харг остана недокоснат. Според Axios, Белият дом е обсъждал възможността за завземане на острова. Анализатори заявиха, че всеки опит за атака или завземане на остров Харг може да предизвика устойчиво покачване на вече високите цени на петрола.