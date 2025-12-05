Медия без
ПП-ДБ внася вот на недоверие към кабинета "Желязков"

05 Дек. 2025
Според ПП-ДБ с действията си в икономическата сфера кабинетът е изкарал хиляди на протести.
БГНЕС
ПП-ДБ внася в парламента днес, 5 декември, вот на недоверие на правителството на Росен Желязков.

Това става няколко дни след многохилядните протести, организирани от опозицията, и въпреки, че кабинетът оттегли бюджет 2026 г., срещу който тръгна първоначално недоволството. 

Темата на вота на недоверие ще е несправяне на правителството в областта на икономическата политика. Според ПП-ДБ именно с действията си в тази сфера кабинетът е изкарал хиляди на протести.

През седмицата премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Очаква се той да се гласува следващата седмица, като за тогава опозицията обяви и нов протест.

Днес също така започват решаващи срещи за втория вариант на бюджета за догодина. Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат в министерството на финансите, за да обсъдят възможностите как сметките да се променят, че да бъдат покрити изискванията и на трите страни. Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

