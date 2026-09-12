Връщат ли се килограмите, свалени с "Оземпик"?

Изчезва ли апетитът от лекарствата за отслабване "Оземпик", "Мунджаро" и "Уегови", които буквално преобразиха света покрай хилядите хора, свалящи килограми? Връща ли се сваленото тегло? Пада ли косата? Експерти коментират тези и други митове за революционните медикаменти пред "Гардиън".

1. Потискат апетита и човек никога не изпитва глад – невярно

Медикаментите с GLP-1 имитират глюкагоноподобния пептид-1 – един от хормоните, които участват в регулирането на апетита. Те не потискат напълно глада, но действието им е силно. „Медикаментът е около 1000 пъти по-силен от това, което естествено произвеждаме в червата“, казва д-р Федерика Амати, специалист по хранене в "Импириъл колидж". Когато храната преминава през червата, клетки, наречени L-клетки, усещат хранителните вещества и това стимулира производството на хормона GLP-1. Без лекарствата, тези кратки изблици на GLP-1 продължават само няколко минути. „Това е малко като бенгалски огън. В сравнение с него медикаментите са като открит огън, който гори седмица“, обяснява Амати. Тъй като хормонът остава в организма по-дълго, човек се засища по-бързо и апетитът му намалява. Но в крайна сметка гладът отново се появява.

2. Могат да причинят стомашно-чревни проблеми – вярно

Гаденето, запекът, диарията, подуването и повръщането са добре познати странични ефекти, казва д-р Ейдриън Браун, доцент и специалист диетолог в "Юнивърсити Колидж-Лондон". Те обикновено се появяват при увеличаването на дозата и при повечето хора симптомите постепенно отслабват. Храненето на по-малки порции, достатъчният прием на течности и ограничаването на мазните храни могат да помогнат.

Според Амати един от най-добрите начини за предотвратяване на тези странични ефекти е човек да подготви храносмилателната си система още преди началото на лечението. Ако вече има рефлукс (киселини) или запек, състоянието може да се влоши. Тя препоръчва повече растителни храни и постепенно увеличаване на приема на фибри. След започване на терапията човек не бива да продължава да яде, след като се е заситил. Забавеното изпразване на стомаха означава, че трябва да спре веднага щом почувства ситост.

3. С тях човек забравя да пие вода – частично вярно

Самите лекарства не намаляват желанието за пиене на вода, но това може да се случи като косвен ефект. Една от причините е, че значителна част от водата, която приемаме, идва от храната, особено от плодовете и зеленчуците. GLP-1 медикаментите могат значително да намалят количеството храна, което човек приема – според Амати до 40% по-малко калории. „Важно е да пиете, защото обезводняването е една от основните причини рефлуксът и запекът да се влошат“, казва Амати. Това е особено важно в деня на инжекцията.

4. Могат да причинят недостиг на хранителни елементи – вярно

Приемът на GLP-1 медикаменти може значително да намали количеството храна и това създава потенциален риск от недостиг на хранителни вещества, ако качеството на храненето е лошо, казва Браун. Може да възникне недостиг на витамин D, витамин B12, желязо, калций и протеин.

5. След спирането им теглото се връща – частично вярно

„Затлъстяването е хронично, рецидивиращо и прогресиращо състояние. Когато медикаментите за затлъстяване бъдат спрени, организмът на човек ще се опита да възстанови теглото“, казва Браун. Проучвания показват, че след спиране на медикаментите хората могат да възвърнат около 60% от сваленото тегло. Изследване на Оксфордския университет установява, че хората, които спрат GLP-1 медикаментите, ще се върнат към първоначалното си тегло в рамките на две години.

6. Водят до загуба на мускули – вярно

Когато човек отслабва, той губи не само мазнини, но и мускули. Важният въпрос е как загубата на мускулна маса да бъде ограничена, казва Браун. Според наличните данни до 40% от сваленото тегло при лечение с GLP-1 може да е за сметка на чистата телесна маса – костите, мускулите и съединителната тъкан, а не само на мазнините. Затова е важно да се наблегне на богатите на протеин храни и на силовите тренировки. Амати препоръчва силови тренировки три пъти седмично, висококачествен протеин във всяко хранене и той да бъде изяждан първи.

7. Не всички хора реагират еднакво – вярно

Данните показват, че между 5 и 20% от хората свалят по-малко от 5% от телесното си тегло и се определят като хора, които не реагират на лечението. Ако човек има по-малко чувствителни GLP-1 рецептори, медикаментите няма да имат желания ефект. Все още не е известно защо това е така.

8. Всеки може да ги използва, за да отслабне – невярно

GLP-1 медикаментите първоначално са разработени за хора с диабет тип 2. Сега те са разрешени и за хора със затлъстяване или за хора с наднормено тегло и здравословни проблеми, свързани с теглото. „Виждам много хора, които ги използват, за да отслабнат преди сватба или почивка, но те не са предназначени за това“, казва Амати. По думите ѝ подобна употреба може да доведе до по-лош телесен състав. Мазнините се възстановяват много по-лесно от мускулите и човек може да се окаже с повече мастна маса, отколкото преди отслабването.

9. Могат да подобрят психичното здраве – частично вярно

Що се отнася до влиянието върху тревожността и депресията, доказателствата за полза засега са ограничени. Според Майкъл Браунинг, професор по психиатрия в Оксфордския университет, изследванията по този въпрос все още продължават.

По-обещаващи са резултатите при зависимостите, особено при употребата на алкохол. Има вече няколко проучвания в тази посока. Едно от тях показва, че семаглутидът – активната съставка в "Уегови" и "Оземпик" – намалява броя на дните с прекомерна употреба на алкохол. За други зависимости, например към никотин и други наркотици, са необходими още изследвания.

10. Причиняват неприятни оригвания и лош дъх – все още неясно

Има ли наистина т.нар. „дъх на "Оземпик“? Съществуват много разкази от хора, които го свързват с употребата на медикамента, но няма епидемиологични изследвания, които да потвърдят явлението, казва д-р Правийн Шарма, доцент в Стоматологичния университет в Бирмингам. Макар да няма твърди доказателства, странични ефекти като повръщане и обезводняване могат да причинят сухота в устата. Слюнката поддържа устата влажна и ограничава количеството бактерии. Когато устата е суха, бактериите могат да се размножат и това да доведе до лош дъх.

А неприятните оригвания? Според д-р Линдзи Ан Едуардс от "Кингс колидж" забавянето на изпразването на стомаха означава, че храната остава по-дълго в стомаха и горната част на храносмилателния тракт. Това дава повече възможности на чревния микробиом да ферментира частично смляната храна. При този процес се образуват газове, които могат да са причина за неприятно миришещи, включително „серни“, оригвания.

11. Могат да причинят косопад – вярно

При приема на GLP-1 медикаменти организмът може да реагира със стрес, който засяга косата, казва консултантът дерматолог д-р Анджела Тевари. Това може да предизвика фаза на усилено падане на косата. Добрата новина е, че този тип косопад е обратим. С адаптирането на организма към медикамента страничният ефект отслабва, макар че скоростта, с която косата се възстановява, е различна при отделните хора. Тевари препоръчва използването на възможно най-ниската доза GLP-1 и прием на храни, богати на протеин, цинк, желязо и витамин C, за да се подпомогне здравето на скалпа.

12. Лицето хлътва – вярно

Под кожата има своеобразна „поддържаща система“, обяснява Тевари. Тя включва колаген, мастен слой и мускулен слой, които придават плътност на кожата. При бърза загуба на мастния слой горният слой на кожата остава разтегнат, тъй като с течение на времето се е разширил, за да поддържа останалите тъкани. Когато опората под него намалее, кожата може да се отпусне и да изглежда по-набръчкана и повехнала. Много хора харчат пари за козметични процедури, за да компенсират този ефект. Тевари обаче съветва да не се бърза с подобни интервенции. „Оставете тялото да се адаптира към новия си вид, преди да направите нещо“, казва тя.

13. Отслабването не е единствената полза за здравето – необходими са още изследвания

С увеличаването на броя на хората, които приемат GLP-1 медикаменти, изследователите проучват и възможните ползи извън отслабването. Едно изследване установява, че хората, приемащи GLP-1, са с 30% по-малко вероятно да развият рак на гърдата. Друго показва, че при пациенти с рак на гърдата, белия дроб, червата или черния дроб употребата на тези медикаменти е свързана с до 50% по-малка вероятност ракът да се разпространи. Все още обаче е трудно да се отдели прекият ефект на медикаментите от вторичния ефект на отслабването. Затлъстяването увеличава риска от поне 13 вида рак. Следователно намаляването на теглото само по себе си може да намали вероятността от развитие на рак. Има известни наблюдения и за влиянието върху сърдечносъдовите заболявания, които според някои учени намаляват с около 14% при хора със затлъстяване, приемащи GLP-1.