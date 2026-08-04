ВМА пусна онлайн записване за прегледи по НЗОК

Пациентите на Военномедицинската академия (ВМА) вече ще могат да си записват онлайн час за преглед при специалист, който приема с направление от личния лекар. Новата услуга обхваща кабинетите в поликлиниката на лечебното заведение, работещи с направления по НЗОК (бл. МЗ-НЗОК №3).

От ВМА обясняват, че електронната платформа е създадена заради нарастващия интерес към специалистите в болницата и има за цел да улесни пациентите при организирането на прегледите им. Чрез нея те могат по всяко време на денонощието да изберат удобни за тях дата и час, както и конкретен специалист, който работи по линия на НЗОК.

Онлайн записването дава възможност свободните часове да бъдат проверявани и резервирани без телефонно обаждане или посещение на място само за запазване на час. Системата показва актуалните графици на специалистите и позволява пациентите сами да планират посещението си според своите ангажименти.

От лечебното заведение посочват, че въвеждането на услугата е част от усилията за разширяване на електронните услуги и подобряване на административното обслужване. Целта е наред с медицинската помощ пациентите да получават и по-лесен достъп до услугите на болницата.

Онлайн записването е достъпно през сайта на ВМА на адрес : https://reservations.vma.bg.

Записването по телефон 02/92 26 114 остава възможно всеки работен ден между 13 и 15 часа. На същия номер пациентите могат и да отменят вече запазен час, ако няма да могат да се явят.