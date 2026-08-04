Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ВМА пусна онлайн записване за прегледи по НЗОК

Пациентите ще могат по всяко време на денонощието да изберат удобни дата, час и специалист

04 Авг. 2026
ВМА
Илияна Кирилова
ВМА

Пациентите на Военномедицинската академия (ВМА) вече ще могат да си записват онлайн час за преглед при специалист, който приема с направление от личния лекар. Новата услуга обхваща кабинетите в поликлиниката на лечебното заведение, работещи с направления по НЗОК (бл. МЗ-НЗОК №3).

От ВМА обясняват, че електронната платформа е създадена заради нарастващия интерес към специалистите в болницата и има за цел да улесни пациентите при организирането на прегледите им. Чрез нея те могат по всяко време на денонощието да изберат удобни за тях дата и час, както и конкретен специалист, който работи по линия на НЗОК.

Онлайн записването дава възможност свободните часове да бъдат проверявани и резервирани без телефонно обаждане или посещение на място само за запазване на час. Системата показва актуалните графици на специалистите и позволява пациентите сами да планират посещението си според своите ангажименти.

От лечебното заведение посочват, че въвеждането на услугата е част от усилията за разширяване на електронните услуги и подобряване на административното обслужване. Целта е наред с медицинската помощ пациентите да получават и по-лесен достъп до услугите на болницата.

Онлайн записването е достъпно през сайта на ВМА на адрес : https://reservations.vma.bg.

Записването по телефон 02/92 26 114 остава възможно всеки работен ден между 13 и 15 часа. На същия номер пациентите могат и да отменят вече запазен час, ако няма да могат да се явят.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ВМА, записване, медицински преглед

Още новини по темата

ВМА осигурява безплатни прегледи за хипертония на 13 май
11 Май 2025

Жена получи нов черен дроб след успешна трансплантация във ВМА
25 Февр. 2025

Трима пациенти получиха нови органи след донорска ситуация

16 Ноем. 2024

Лекарят, взел 1494 лв. за преглед на дете: Българи при мен не идват
07 Авг. 2024

Преглед на болно дете на морето стигна космическите 1494 лв.
06 Авг. 2024

ВМА и ИСУЛ правят днес безплатни консултации за диабет
14 Ноем. 2022

ВМА започва поставянето на адаптирана ваксина срещу COVID-19 
27 Септ. 2022

Съдът оправда бивша шефка във ВМА по дело за над 7 млн. лева
26 Септ. 2022

Специалисти от ВМА ще преглеждат безплатно за хернии
06 Апр. 2022

ВМА спешно търси доброволци за борбата с коронавируса
03 Ноем. 2021

ВМА е осъдена за 100 хил. лв. заради смъртта на пациент
02 Септ. 2021

Електронното записване за ваксини вече работи
04 Март 2021

ВМА спря свободното ваксиниране заради изчерпване на препаратите
25 Февр. 2021

Нинова е на системи заради коронавируса

02 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки