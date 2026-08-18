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България се оказа шампион по морбили на Европа

Кунчев предлага лекари, които поставят ваксини само на хартия, после да плащат лечението на заболелите

18 Авг. 2026
Доц. Ангел Кунчев
БГНЕС
Доц. Ангел Кунчев

Само за няколко месеца България е успяла да стане шампион на Европа по морбили. От март до края на юли случаите са 489, най-високият брой за континента тази година. Данните огласи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в профила си във "Фейсбук". Кунчев разкрива още шокиращи данни, които показват, че масово се отчита ваксинация, но тя не се извършва. Имунизацията срещу морбили е задължителна у нас.

460 от всички 489 случая (или над 94%) са в три области - Враца, Ловеч и Плевен, посочва доц. Кунчев. 59,6% от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината.

В огромния брой от случаите това означавна само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил, пише Кунчев. "От юридическа и финансова гледна точка - престъпление, от човешка - свинщина! Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхрани хладилно, дистрибутира във всеки регион, а НЗОК да плати за прилагането им - и всичко това отива на вятъра защото съответното джипи решава, че може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", коментира той.

Заради тези случаи главният държавен здравен инспектор предлага личните лекари на деца, заболели от морбили с отчетена като направена ваксинация, но с липса на антитела срещу трите антигена във ваксината, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя.

 

Европейските данни, които показват водещото място на България и Румъния:

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Ключови думи:

ваксинация, морбили, имунизация

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