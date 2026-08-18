България се оказа шампион по морбили на Европа

Само за няколко месеца България е успяла да стане шампион на Европа по морбили. От март до края на юли случаите са 489, най-високият брой за континента тази година. Данните огласи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в профила си във "Фейсбук". Кунчев разкрива още шокиращи данни, които показват, че масово се отчита ваксинация, но тя не се извършва. Имунизацията срещу морбили е задължителна у нас.

460 от всички 489 случая (или над 94%) са в три области - Враца, Ловеч и Плевен, посочва доц. Кунчев. 59,6% от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината.

В огромния брой от случаите това означавна само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил, пише Кунчев. "От юридическа и финансова гледна точка - престъпление, от човешка - свинщина! Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхрани хладилно, дистрибутира във всеки регион, а НЗОК да плати за прилагането им - и всичко това отива на вятъра защото съответното джипи решава, че може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", коментира той.

Заради тези случаи главният държавен здравен инспектор предлага личните лекари на деца, заболели от морбили с отчетена като направена ваксинация, но с липса на антитела срещу трите антигена във ваксината, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя.

Европейските данни, които показват водещото място на България и Румъния: