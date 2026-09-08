Безплатните ваксини за деца до 8 г. ще се слагат от 1 октомври

Първите безплатни ваксини против грип за деца ще бъдат достъпни от 1 октомври и ще се поставят до 31 март 2027 г., съобщи днес пред Нова телевизия общопрактикуващият лекар Николай Колев, който е и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз. Право на безплатна имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително, пише в информацията на здравното министерство. Това означава, че обхватът включва децата до навършване на 8-годишна възраст, т.е. и тези, които са родени през 2019 г., поясниха пред "Сега" от "ПлюсМен" - официалният сайт на министерството за ваксините.

Ваксините ще се прилагат по желание на родител. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря. На този етап е предвидено като възможност да бъдат ваксинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години. „Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но не е имало възможност за такава. Сигурен съм, че обхватът на програмата може да бъде разширен”, каза доктор Колев.

Записванията за участие се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври, макар че много от тях вече изпратиха списъците с желаещите. Друг личен лекар - д-р Тодор Тодоров, коментира, че е добре ваксината да се постави през октомври или ноември. „Противопоказание за поставянето на ваксина е една остра инфекция в момента на протичане, но една лека хрема никога не е била противопоказание”, каза д-р Тодоров.

Имунитет се развива 1-2 седмици след ваксинацията и продължава най-малко 6 месеца.

Данните показват, че в България заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст. Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип. Това показва както сериозния риск от усложнения, така и натоварването върху здравната система и семействата.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а риска от тежко протичане – с до 63%.

Безплатни ваксини против грип има от години и за възрастните на и над 65-годишна възраст. Личните лекари обаче нямат право да прехвърлят ваксини от едната за другата група, което не дава гъвкавост и поражда риск от бракуване при едните, а недостиг при другите според заявките.

До дни би следвало да се обяви и кампанията за ковид ваксини, тъй като в ЕС вече има одобрена адаптирана ваксина Comirnaty за новите подварианти на вируса.