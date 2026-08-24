ЕК одобри нов вариант на ковид ваксината

И този сезон ще има адаптирани ваксини за най-новия вариант на COVID-19. В края на юли Европейската комисия е одобрила за пускане в продажба нов вариант на ваксината Comirnaty за сезон 2026-2027. Той ще е насочен към варианта XFG на вируса SARS-CoV-2, причиняващ COVID-19.

У нас в момента се поставят ваксини от предходния сезон, показва проверка на "Сега" в наличностите на Столичната Регионална здравна инспекция. Към днешна дата за София има 30 ваксини Comirnaty LP.8.1. Този вариант на ваксината беше актуален за сезон 2025-2026. За предстоящата имунизационна кампания се препоръчва моновалентна ваксина, адаптирана към подварианта XFG. Тя дава силен имунен отговор срещу циркулиращите в момента подварианти, включително XFG.1.1, NB.1.8.1, PQ.17, PQ.2.8.1 и др., пише в съобщение на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). Съставът на ваксините срещу COVID-19 е променян пет пъти от първото им одобрение през 2020 г., припомня агенцията.

Миналата година актуалните ковид ваксини бяха налични около 15 септември. Вероятно ситуацията тази година ще е сходна.