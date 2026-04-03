За пръв път ще има безплатни ваксини срещу грип и за децата

От следващия грипен сезон безплатни ваксини срещу грип ще се осигурят и за деца от 6 месеца до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания до 17 навършени години. Те ще се прилагат по желание на родителите от общопрактикуващите лекари съобщи здравното министерство. По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото, посочват оттам.

Децата ще бъдат обхванати от програмата за безплатно ваксиниране за пръв път. В нея досега бяха включени само възрастните на 65 и повече години.

По програмата ще се осигуряват два вида ваксини – инжекционни и назални (под формата на спрей). Инжекционни ваксини са предвидени за децата до 2 г. и за тези с хронични заболявания. За групата от 2 до 7 г. са предвидени и от двата вида ваксини. Преценката кой вид да бъде приложена, ще е на лекаря.

Грипът остава водеща причина за тежки заболявания при децата у нас. Хоспитализациите в групата до 14 години са нараснали от 22% през 2022 г. до над 36% през 2026 г., а в пиковите месеци всяко второ болно дете е с грип. Тази висока заболяемост е довела до 180% ръст в разходите за болничен на родител за гледане на дете с грипно заболяване през последните три години.

Очаква се включването на децата в кампанията за ваксиниране да струва около 16 млн. евро за следващите пет години. Това обаче е икономически най-целесъобразният начин за предпазване от грип и неговите усложнения. До момента основните пречки пред детската имунизация у нас бяха свързани с ограничената достъпност на ваксините в аптечната мрежа и финансовата тежест за родителите, коментират от МЗ.