Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За пръв път ще има безплатни ваксини срещу грип и за децата

Голямата заболяемост сред най-малките е причина за 180% ръст в разходите за болнични на родителите

03 Апр. 2026
Pexels

От следващия грипен сезон безплатни ваксини срещу грип ще се осигурят и за деца от 6 месеца до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания до 17 навършени години. Те ще се прилагат по желание на родителите от общопрактикуващите лекари съобщи здравното министерство. По този начин ще се постигне не само индивидуална защита на децата, но и изграждане на колективен имунитет, който би ограничил мащабите на ежегодните грипни вълни в обществото, посочват оттам.

Децата ще бъдат обхванати от програмата за безплатно ваксиниране за пръв път. В нея досега бяха включени само възрастните на 65 и повече години.

По програмата ще се осигуряват два вида ваксини – инжекционни и назални (под формата на спрей). Инжекционни ваксини са предвидени за децата до 2 г. и за тези с хронични заболявания. За групата от 2 до 7 г. са предвидени и от двата вида ваксини. Преценката кой вид да бъде приложена, ще е на лекаря.

Грипът остава водеща причина за тежки заболявания при децата у нас. Хоспитализациите в групата до 14 години са нараснали от 22% през 2022 г. до над 36% през 2026 г., а в пиковите месеци всяко второ болно дете е с грип. Тази висока заболяемост е довела до 180% ръст в разходите за болничен на родител за гледане на дете с грипно заболяване през последните три години.

Очаква се включването на децата в кампанията за ваксиниране да струва около 16 млн. евро за следващите пет години. Това обаче е икономически най-целесъобразният начин за предпазване от грип и неговите усложнения. До момента основните пречки пред детската имунизация у нас бяха свързани с ограничената достъпност на ваксините в аптечната мрежа и финансовата тежест за родителите, коментират от МЗ.

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?