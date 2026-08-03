Западнонилската треска може вече да циркулира и у нас

Пикът на западнонилската треска се очаква през август и първата половина на септември, като е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар засега да няма потвърдени случаи. Това предупреди директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред БНТ.

По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията заразени вече има в седем европейски държави, сред които Италия, Испания, Германия, Гърция, Румъния и Северна Македония. "Вероятно вече има случаи и у нас. Ако ги търсим, ще ги открием. Референтната лаборатория е напълно готова за диагностика", каза Христова и припомни, че преди две години в България са били регистрирани 31 случая.

Вирусът се предава чрез масово разпространените комари. В около 80% от случаите заразените нямат симптоми, а останалите развиват температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки. В редки случаи се засяга централната нервна система. Специфично лечение няма, затова основната защита е предпазването от ухапвания чрез репеленти и мрежи срещу комари.

Проф. Христова предупреди и за лаймската болест, предавана от кърлежи. По думите ѝ официално регистрираните случаи са сходни с миналогодишните, но реалният им брой вероятно е по-голям. Тя препоръча след разходки сред природата хората внимателно да се оглеждат за кърлежи, които трябва да бъдат отстранявани възможно най-бързо.

През лятото се увеличават и стомашно-чревните инфекции, като основната причина често е лошата хигиена на ръцете. Отчетен е и ръст на полово предаваните инфекции - тенденция, наблюдавана в цяла Европа, като най-сигурната защита остава безопасният секс.

Междувременно лекари отправиха предупреждения и за рисковете от горещините. Зам.-председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова призова пред Нова тв бебета, възрастни хора и хронично болни да не стоят на плажа в най-горещите часове на деня. При съмнение за топлинен удар човек трябва да бъде преместен на хладно място, да приема течности, ако е в съзнание, а при повръщане не бива да му се дава нищо през устата. Най-характерните симптоми на топлинен удар са главоболието и гаденето. "Вирусите обикновено не започват само с главоболие - има втрисане, повишаване на температурата. При топлинния удар също може да има повишаване на температурата вследствие на прегряването и обезводняването”, каза д-р Николова. Тя препоръча и климатиците да не се настройват на прекалено ниска температура заради риска за хората със сърдечносъдови заболявания.

Морбили продължава да се разпространява

Продължава да се разраства и епидемичният взрив от морбили в Централна Северна България. Инфекционистите предупреждават, че заболяването е силно заразно и може да доведе до тежки усложнения, но е предотвратимо чрез ваксинация. Първата доза се поставя на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години. Въпреки това част от родителите пропускат имунизацията на децата си.

Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен е препълнена, като най-честите усложнения са тежки пневмонии и засягане на нервната система, съобщи вчера Нова тв. Началникът на клиниката проф. Цеца Дойчинова обясни пред телевизията, че по време на епидемичен взрив не се препоръчва поставяне на ваксина на хора, за които не е ясно дали вече не са били в контакт със заразен.

Според проф. Радостина Александрова от БАН морбили е заболяване, което може почти изцяло да бъде предотвратено чрез имунизация. Тя отбеляза, че ръстът на случаите у нас и в други държави е свързан с намаляващото доверие във ваксините, въпреки че те са спасили живота на милиони хора през последните десетилетия.