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Очертава се криза за ваксини срещу грип

Има обаче назални ваксини за децата и адаптирани ковид ваксини

Днес, 18:15
В цяла Европа има проблем с грипните ваксини, посочват от здравното министерство.
Pixabay
В цяла Европа има проблем с грипните ваксини, посочват от здравното министерство.

Имунизационната кампания започва с липса на ваксини срещу грип за възрастни. Към момента са пристигнали единствено назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19. Те вече се разпределят за началото на имунизациите в понеделник, 5 октомври. Доставките на инжекционните ваксини срещу грип обаче ще се забавят поради производствени затруднения. Забавянето засяга количествата както за националните програми, така и за продажба в аптечната мрежа, съобщи здравното министерство.

Министерството на здравеопазването е уведомено за предстоящото забавяне вчера. Причините са свързани с промени в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027, които са отложили началото на производството. Промените включват три нови ваксинални щама съгласно препоръките на Световната здравна организация, като щамът на грипен вирус тип B е определен по-късно. Допълнителен фактор е повишеното търсене на грипни ваксини в световен мащаб. Затруднения с доставките се наблюдават и в редица други държави в ЕС, Северна Америка и Азия.

Първите количества инжекционни ваксини срещу грип се очаква да пристигнат в страната в края на октомври и ще бъдат предоставени на изпълнителите по националните програми. Министерството ще информира своевременно за доставките и възможностите за имунизация.

За започващите на 5 октомври имунизации срещу грип при деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях 47 504 са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026-2030 г., а останалите са предназначени за аптеките. В момента се извършва разпределението им до лечебните заведения и аптечната мрежа.

За кампанията срещу COVID-19 са доставени 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително количества за деца от 6-месечна възраст. Имунизациите ще бъдат безплатни и ще се извършват в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Информация за местата за имунизация ще бъде публикувана на интернет страниците на регионалните здравни инспекции. Приоритет са хората с повишен риск от тежко протичане на заболяването, но ваксина може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за възрастта му ваксина.

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Ключови думи:

имунизация, ваксини, ковид ваксини

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