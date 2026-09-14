Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

У нас масово се предписват антибиотици от по-рисков тип

До три пъти разлика се вижда в потреблението на лекарства в различните райони на страната

Днес, 12:38
Pixabay

5 364 784 опаковки антибиотици са били предписани през миналата година в страната, като употребата у нас е много далеч от препоръките на Световната здравна организация. Средно на един човек в България са се падали по 0.8 опаковки или 835 на 1000 души. Данните бяха обявени днес от асоциация "Единно здраве", които представиха днес интерактивна карта на потреблението на антибиотици и инициатива за по-рационално потребление.

Консумацията в отделните области на страната се различава значително - до 3 пъти, което навежда на съмнение за неправилна употреба. Най-ниска е била употребата в областите Хасково - 535/1000, и Кърджали - 631/1000. В столицата тя е била 743/1000, а в 9 области е по-ниска от средната - Благоевград, Габрово, Ловеч, Перник, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Шумен. По-висока от средната за страната е била консумацията в други 8 области. В 4 от тях - Варна, Плевен, Търговище, Ямбол, тя е била над 900/1000, а в останалите четири - над 1000 опаковки на 1000 души. Така например във Велико Търново предписаните опаковки са били 1011 на 1000 души, във Враца - 1013/1000, в Разград - 1456/1000, а в София-област - 1473/1000.

По-големият проблем обаче е с вида на антибиотиците, които се ползват. Според препоръките на Световната здравна организация антибиотиците са три вида и има значение кой от тях се предписва. Първата - Access, е на достъпните антибиотици, в която влизат предимно тясноспектърни антибиотици, характеризиращи се с по-нисък риск от развитие на резистентност при продължителна употреба. Втората група, наречена Watch, трябва да се употребява с повишено внимание и предимно в болнична среда, защото има значителен риск от възникване на резистентност при продължителна употреба. Третата група - Reserve, е на антибиотиците от последна линия, които трябва да се употребяват само когато няма друга опция.

Рационалната употреба на антибиотици е тази, при която 65% от всички използвани антибиотици са от първата група (Access), обясниха медиците. У нас обаче в последните 10 години има доста ниско ниво по рационална употреба. В извънболничния сектор едва около 40% от използваните антибиотици са в първата група на СЗО, а в болниците това количество е само около 20%, при таргет 65%, каза доц. Иван Иванов. Тази тенденция се подкрепя и от данните за 2025 г. Едва 34% от опаковките антибиотици в извънболничната помощ са били от групата Access на СЗО.

Причините за това са различни - липса на фармакотерапевтични ръководства и контрол, липса на българиския пазар на голяма част от препаратите в Access групата, недостатъчна култура сред обществото, пазарни стимули и други. Те трябва да бъдат установени точно и адресирани със съответните мерки, защото липсата на рационална антибиотична употреба поставя населението пред редица здравни рискове, посочват от асоциацията.

За да се преобърне тази тенденция, трябва да се изработят проекти за фармакотерапевтични ръководства за употребата на антибиотици в извънболничната и актуализират тези в болничната помощ. Целта е те да дадат ясни насоки и да бъдат в помощ на медицинските специалисти в работата им. Втората посока е свързана с повишаване културата на антибиотична употреба сред населението. За тази цел асоциацията е подготвила информационна листовка.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

антибиотици

Още новини по темата

Българите вече пият по-малко антибиотици, но прекаляват с широкоспектърните
17 Септ. 2025

За 10 месеца у нас са изписани 4,5 млн. рецепти за антибиотици
06 Февр. 2025

За 5 години сме започнали да пием 27% повече антибиотици

20 Ноем. 2024

От днес антибиотиците са само с е-рецепта
01 Апр. 2024

40% от рецептите за детски антибиотици са останали неизпълнени
31 Яну. 2024

Забраната за износ на инсулин се удължава и за февруари
29 Яну. 2024

Не се хвърляйте към антибиотиците при висока температура
29 Яну. 2024

Забраната за износ на инсулин се удължава с месец

29 Дек. 2023

От днес антибиотици се предписват и с хартиена рецепта
19 Дек. 2023

Хартиените рецепти се връщат за антибиотиците до края на март
18 Ноем. 2023

Проблемът с е-рецептите за антибиотици стигна и до премиера
14 Ноем. 2023

От днес купуваме антибиотици и лекарства за диабет само с е-рецепта
16 Окт. 2023

От 16 октомври антибиотиците ще се отпускат само с е-рецепта
10 Окт. 2023

Отлагат се е-рецептите за антибиотици и лекарства за диабет
30 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки