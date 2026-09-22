"Пирогов" организира акция по кръводаряване

Двудневна акция по кръводаряване ще се проведе в „Пирогов“ на 28 и 29 септември. Инициативата е на университетската болница за спешна медицина и Националния център по трансфузионна хематология.

Желаещите да дарят кръв могат да го направят между 9 и 13 часа в рапортната зала „проф. Емил Таков“, която се намира на втория етаж над Спешното отделение.

Акцията е организирана основно за служителите на „Пирогов“, но възможност да се включат имат всички желаещи - както редовни кръводарители и близки на пациенти, така и хора, които просто искат да помогнат. Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-голямата спешна болница в страната.

„Изключително признателни ще сме на всички дарители!“, посочва д-р Евгения Шурлиева, началник на Отделението по трансфузионна хематология в „Пирогов“.

Кръв могат да даряват здрави хора на възраст от 18 до 65 години, които тежат повече от 50 кг. Необходимо е да не са приемали медикаменти поне 48 часа преди процедурата. Преди самото кръводаряване лекар извършва преглед и преценява дали то е безопасно за дарителя и дали кръвта може да бъде използвана за лечение.

При едно даряване се вземат около 450 мл кръв. По данни на „Пирогов“ това количество може да помогне за лечението на до трима пациенти.

Обемът на кръвта в организма се възстановява за по-малко от денонощие, докато пълното възстановяване на кръвните клетки отнема около 3-4 седмици. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни.

Желаещите да се включат в акцията трябва да носят със себе си лична карта.