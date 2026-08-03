Здравното министерство проверява финансите на "Пирогов"

Извънпланов одит е разпореден в УМБАЛСМ "Пирогов", като проверката обхваща периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова до депутата от "Демократична България" Катя Панева.

Одитът проверява финансовото състояние на болницата, вземанията и задълженията ѝ, управлението на активите на дружеството в община Царево, непризнатите разходи от Националната здравноосигурителна каса и други финансови показатели.

От представените данни се вижда, че през 2025 г. "Пирогов" е отчел текуща печалба от 747 хил. лв. След загубата от 6,311 млн. лв. през 2023 г. и печалбата от 2,516 млн. лв. през 2024 г., болницата запазва положителната тенденция при текущия финансов резултат.

Въпреки това общият финансов резултат към 31 декември 2025 г. остава отрицателен - загуба от 34,595 млн. лв., макар и с 645 хил. лв. по-малка спрямо предходната година.

Собственият капитал на лечебното заведение продължава да нараства - от 28,25 млн. лв. през 2023 г. до 40,562 млн. лв. в края на 2024 г. и 58,07 млн. лв. към края на 2025 г. Записаният капитал също е увеличен и достига 87,88 млн. лв.

"Въпреки това размерът на собствения капитал остава под размера на записания капитал, т.е. дружеството е декапитализирано", посочва Ивкова.