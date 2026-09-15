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Над 71 000 нови случая на диабет са открити тази година

Над 1 млн. българи са с исхемична болест на сърцето

Днес, 06:29
Заболяемостта вероятно е още по-висока, тъй като много хора не подозират за заболяването си.
Pexels
Заболяемостта вероятно е още по-висока, тъй като много хора не подозират за заболяването си.

Над 71 000 българи са новорегистрирани с диагноза диабет само от началото на тази година. Мнозинството от тях – 63 409 души, са диагностицирани с диабет тип 2, а 7911 души са с диабет тип 1. Това показват данни на Националната здравноинформационна система към 14 септември.

Отскоро системата показва статистически данни за няколко социалнозначими заболявания. Картината изглежда истинска здравна катастрофа – диагнозите на диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести и астма са 2,59 млн. Много хора имат повече от едно хронично заболяване, поради което е трудно да се каже какъв дял от населението е това, но данните са много тревожни.

Общо 772 653 са хората с диабет тип 2 в страната – това е 12% от населението на България към края на 2025 г. Пациентите с по-редкия диабет тип 1 са 78 411 души.

НЗИС дава изключително любопитна статистика на заболяването по възрастови групи. От данните се вижда, че сред пациентите с диабет тип 1 има трима столетници и 554 души на възраст между 90 и 99 г. Столетниците с диабет тип 2 са 60, а тези на възраст 90-99 г. са 9308 души.

Диабетът обаче не е най-социално значимото заболяване у нас. Хората с исхемична болест на сърцето са 1 164 211 души, а само новодиагностицираните тази година са 88 039 души. Сред тях 248 са на 100+ години, а на възраст 90-99 г. са около 28 000.

Само за девет месеца и половина са регистрирани 27 348 случая на инфаркт на миокарда. 50 от тях са при хора на възраст под 30 г., а от общия брой 73% са при мъже.

362 899 души са с хронични болести на долните дихателни пътища, като новодиагностицираните тази година са 43 239 души. Тук обаче е много вероятно да има по-голяма скрита заболяемост, тъй като тези заболявания са сравнително малко познати за хората, а България има огромен проблем с тютюнопушенето и мръсния въздух.

Пациентите с астма са 212 630, като за пръв път са чули тази диагноза тази година 18 201 души.

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Ключови думи:

нзис, диабет, социално значими заболявания, сърдечносъдови заболявания

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