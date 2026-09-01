Ивкова смени ръководството на компанията за детска болница

Здравният министър продължава смело да сменя хора в системата. Наред е ръководството на здравната инвестиционна компания за детска болница, където министърът като представител на държавата е освободила предишния съвет на директорите и е назначила нов, който на свой ред е избран нов изпълнителен директор. Така начело на компанията, която движи печално известния проект, застава Елена Пенева – Златкова, а се освобождава досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова.

За проф. Пенева – Златкова това е завръщане, тъй като година и пет месеца беше изпълнителен директор по времето на Христо Хинков през 2022-2023 г.

За смяната се разбра от Търговския регистър, а здравното министерство не съобщи за нея. Тя беше очаквана, тъй като преди десетина дни одиторите на здравното министерство потвърдиха констатациите на Комисията за защита на конкуренцията за проблеми с обществената поръчка, с която трябваше да се възложи техническото задание на детската болница. Обществената поръчка е във Върховния административен съд и делото е насрочено за 15 септември.

В новия съвет на директорите влизат и инж. Румен Цеков, който става председател, и Васил Радков.